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Tozlu havaya dikkat!

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KKTC, yarın gece yarısından itibaren Pazartesi'ne kadar tozlu havanın etkisinde kalacak. Pazartesi’den Perşembe gününe kadar sağanak veya gökgürültülü yağmur yağacak

Tozlu havaya dikkat!

KKTC’nin yarın gece yarısından itibaren Pazartesi öğle saatlerine kadar Afrika üzerinden gelecek tozlu havanın etkisinde kalmasının, Pazartesi’den Perşembe gününe kadar ise sağanak veya gökgürültülü yağmur beklendiği belirtildi.

Meteoroloji Dairesi’ne göre, tozlu havanın yarın gece yarısından itibaren 6 Nisan öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Afrika üzerinden gelen tozlu havanın, hava kirliliği ve görüş mesafesinin azalmasına neden olacağı uyarısında bulunuldu.

Yağışlı havanın ise 6 Nisan’da geleceği belirtilen açıklamada, 6 Nisan Pazartesi öğle saatlerinde yer yer sağanak, 7-9 Nisan’da ise yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak beklendiği kaydedildi.

En yüksek hava sıcaklığının iç kesimler ve sahillerde 20-23 derece, Pazar günü 24- 27 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, Cumartesi ve Pazar günleri kuvvetli, yer yer fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

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