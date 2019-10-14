Tozlu havaya dikkat

Meteoroloji Dairesi, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bugün öğle saatlerinden itibaren, çarşamba gece yarısına kadar Kıbrıs üzerinde hava kirliliği yaratacağını açıkladı.

Daireden yapılan açıklamada, toza karşı hassasiyeti olanların tedbirli olması uyarısında bulunuldu.