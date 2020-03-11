Tozlu hava geliyor

Meteoroloji, Ortadoğu üzerinden taşınacak toz zerreciklerinin yarın ülkede etkili olacağını duyurdu.

Toz zerreciklerinin yarın sabah 08.00’den gece yarısına kadar etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, Ortadoğu üzerinden taşınacak toz zerreciklerinin bölgede hava kirliliği, görüş mesafesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklar yaratabileceğine işaret edildi, vatandaşların tedbirli olması istendi.