banner411
banner69
32 0
Marketlere hücum
Marketlere hücum
108 0
 
Klasikler 2020 sezonunu açtı
Klasikler 2020 sezonunu açtı
22 0
Başka memlekette yaşayamam
Başka memlekette yaşayamam
119 0
Başkan veznede
Başkan veznede
112 0
Polaris Kış Kupası tamamlandı
Polaris Kış Kupası tamamlandı
20 0
34 0
banner374

Tozlu hava geliyor

banner27

Tozlu hava geliyor

Meteoroloji, Ortadoğu üzerinden taşınacak toz zerreciklerinin yarın ülkede etkili olacağını duyurdu.
Toz zerreciklerinin yarın sabah 08.00’den gece yarısına kadar etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, Ortadoğu üzerinden taşınacak toz zerreciklerinin bölgede hava kirliliği, görüş mesafesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklar yaratabileceğine işaret edildi, vatandaşların tedbirli olması istendi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.