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Töre yoğun bakımda

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Göğüs ağrısı nedeniyle hastaneye giden Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre’ye anjiyo yapıldı. Bypass yapılması kararlaştırılan Töre yoğun bakımda tutuluyor

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Töre yoğun bakımda
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Göğüs ağrısı nedeniyle Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine giden Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre’ye, anjiyo yapılarak tıkalı olan bir damarı açıldı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan, TAK’a yaptığı açıklamada, Zorlu Töre’nin dün saat 09.00 civarında göğüs ağrısı şikayetiyle acil servise başvurduğunu, tetkiklerde kalp krizi geçirdiğinin tespit edildiğini, yapılan anjiyoda üç damarda sorun tespit edildiğini, tıkalı olan bir damarın açılarak stent takıldığını söyledi.

Kalp damarlarında tespit edilen darlıklar nedeniyle uygun bir zamanda bypass yapılması kararı alındığını ifade eden Özyılkan, anjiyonun ardından Töre’nin rutin bir uygulama olarak koroner yoğun bakımda müşahede altında tutulduğunu kaydetti.

AKINCI’DAN TÖRE’YE GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Öte yandan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, kalp krizi geçiren Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre’yi telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti. 

Kalp krizi geçirerek, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde anjiyo olan Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Zorlu Töre’yle telefonda görüşen Akıncı, Töre’nin bir an önce sağlığına kavuşmasını diledi.

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