Töre açık kalp ameliyatı oldu

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde açık kalp ameliyatı oldu.
Başhekim Yardımcısı Dr.Hasan Birtan, ameliyatta tıkalı bulunan 4 damara müdahele ettiklerini, yaklaşık 3 saat süren ameliyatın başarılı geçtiğini bildirdi.
Birtan, Zorlu Töre’nin 48 saat yoğun bakımda tutulacağını da belirtti.
Töre’nin ameliyatını Dr. Hasan Birtan ile birlikte, Kalp ve Damar Cerrahisi Klinik Şefi Dr.Ozan Emiroğlu gerçekleştirdi.
Zorlu Töre, geçdiğimiz Çarşamba günü, göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurmuş ve yapılan muayene sonucu kalp krizi geçirdiği tespit edilmişti.
Doktorlar, yapılan anjiyoda bir damarına stent takılan Töre’nin by-pass ameliyatı olmasını kararlaştırmıştı.