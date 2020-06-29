banner411
banner69
Zorlu yarışta kazananlar belirlendi
Zorlu yarışta kazananlar belirlendi
45 0
City Park Homes’a taşınanlar mutlu
City Park Homes’a taşınanlar mutlu
45 0
 
Yeşilova’nın zirve tırmanışı
Yeşilova’nın zirve tırmanışı
100 0
Hamitköy’den efsane galibiyet
Hamitköy’den efsane galibiyet
281 0
114 yaşındaki hasta corona virüsü yendi!
114 yaşındaki hasta corona virüsü yendi!
28 0
Dikkatsizliği pahallıya mal oldu
Dikkatsizliği pahallıya mal oldu
463 0
Park halinde ansızın alev aldı
Park halinde ansızın alev aldı
87 0
banner460

"Toplumun özgürlüğüne ve iradesine darbe vuruldu"

banner27

"Toplumun özgürlüğüne ve iradesine darbe vuruldu"

Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN) Başkanı Ali Kişmir, Bilişim Yasa Tasarısı’nı eleştirerek, “Biz sendika olarak bu yasayı reddediyoruz ve bu yasa için olumlu oy kullanacak olan tüm ellerin toplumsal özgürlüğümüzün boğazına sarılan eller olarak kabul ediyoruz” ifadelerini kullandı. 
Yazılı açıklama yapan Kişmir, “Bilişim Yasa Tasarısı” hazırlanırken sendikadan görüş alınmadığını kaydetti. 
Kişmir, “Uluslararası Gazeteciler Federasyonu ile Avrupa Gazeteciler Federasyonu’na üye olan ve Kıbrıs’ın bütünü̈ adına oy kullanma hakkı bulunan tek örgütten görüş̧ alınmaması oldukça düşündürücü bir durumdur” ifadelerini kullandı. 
Basın-Sen’in ‘özgürlükleri kısıtlamaya yönelik bu tür bir yasa tasarında tuzu olmasının’ mümkün olmadığını belirten Kişmir, şunları kaydetti: 
 “Bunu bizim gibi siyasetin de çok iyi bildiğinden kuşkumuz yok. O nedenle ‘neden Basın-Sen’den görüş alınmadı’ sorusunun karşılığı net olarak budur.
Birçok sivil toplum örgütünün görüş belirttiği bu yasanın Meclisten geçmesi ve yasallaşması için kalkacak elleri tarih asla unutmayacaktır. Bu toplumun özgürlüğüne ve iradesine darbe vuran kişiler olarak anılacaklar ve asla affedilmeyeceklerdir. 
‘Türkiye’de ne varsa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde o olacak’ mantalitesinin hayat bulacağı, baskı ve tehditlerin artacağı, insan hak ve özgürlüklerinin kısıtlanacağı bu konuda görüş belirten örgütlerimizin de ne umduklarını ve ne bulduklarını toplumumuzla paylaşmaya davet ediyoruz. Biz sendika olarak bu yasayı reddediyoruz ve bu yasa için olumlu oy kullanacak olan tüm ellerin toplumsal özgürlüğümüzün boğazına sarılan eller olarak kabul ediyoruz. Tarih bu günü yazacak, bizler de bu ihaneti asla unutmayacağız!”
 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.