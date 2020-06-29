"Toplumun özgürlüğüne ve iradesine darbe vuruldu"

Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN) Başkanı Ali Kişmir, Bilişim Yasa Tasarısı’nı eleştirerek, “Biz sendika olarak bu yasayı reddediyoruz ve bu yasa için olumlu oy kullanacak olan tüm ellerin toplumsal özgürlüğümüzün boğazına sarılan eller olarak kabul ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yazılı açıklama yapan Kişmir, “Bilişim Yasa Tasarısı” hazırlanırken sendikadan görüş alınmadığını kaydetti.

Kişmir, “Uluslararası Gazeteciler Federasyonu ile Avrupa Gazeteciler Federasyonu’na üye olan ve Kıbrıs’ın bütünü̈ adına oy kullanma hakkı bulunan tek örgütten görüş̧ alınmaması oldukça düşündürücü bir durumdur” ifadelerini kullandı.

Basın-Sen’in ‘özgürlükleri kısıtlamaya yönelik bu tür bir yasa tasarında tuzu olmasının’ mümkün olmadığını belirten Kişmir, şunları kaydetti:

“Bunu bizim gibi siyasetin de çok iyi bildiğinden kuşkumuz yok. O nedenle ‘neden Basın-Sen’den görüş alınmadı’ sorusunun karşılığı net olarak budur.

Birçok sivil toplum örgütünün görüş belirttiği bu yasanın Meclisten geçmesi ve yasallaşması için kalkacak elleri tarih asla unutmayacaktır. Bu toplumun özgürlüğüne ve iradesine darbe vuran kişiler olarak anılacaklar ve asla affedilmeyeceklerdir.

‘Türkiye’de ne varsa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde o olacak’ mantalitesinin hayat bulacağı, baskı ve tehditlerin artacağı, insan hak ve özgürlüklerinin kısıtlanacağı bu konuda görüş belirten örgütlerimizin de ne umduklarını ve ne bulduklarını toplumumuzla paylaşmaya davet ediyoruz. Biz sendika olarak bu yasayı reddediyoruz ve bu yasa için olumlu oy kullanacak olan tüm ellerin toplumsal özgürlüğümüzün boğazına sarılan eller olarak kabul ediyoruz. Tarih bu günü yazacak, bizler de bu ihaneti asla unutmayacağız!”

