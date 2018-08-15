Toplumsal mücadele çağrısı

23 sendika, tüm örgütleri, siyasi partileri ve akademisyenleri, ekonomik krizden ortak çıkış noktası aramak üzere toplantıya çağırdı

Sendikal Platform’da yer alan 23 sendika, tüm örgütleri, siyasi partileri ve ekonomi-politika alanında deneyimli akademisyenleri, ekonomik krizden ortak çıkış noktası aramak üzere Cuma günü toplantıya çağırdı.

Sendikalar adına açıklama yapan KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, toplumsal sorumluluk gereği düzenleyecekleri toplantının, Dome Otel’de saat 10.00’da başlayacağını duyurdu.

Türkiye’de devam eden ekonomik çöküntünün Kuzey Kıbrıs’ı da çok kötü şekilde etkilediğine dikkat çeken Elcil, Türkiye’ye bağımlı sistemin her yönüyle ele alınarak, irdelenmesi ve toplumsal paydaşların ortak hareket etmesinin zorunlu hale geldiğini kaydetti.

“Kıbrıs Türk toplumunun kendi ayakları üzerinde duracağı ekonomik ve siyasi sistemin kurulması esastır” diyen Elcil, dayatmaların, ekonomik paketlere dayalı sistemin, Kıbrıs Türk toplumunun siyasi iradesinin gasp edilmesine neden olduğunu belirtti.

Sendikalar adına açıklama yapan Elcil, “Ülke kaynaklarının, toplumun refahına yönelik olarak kullanılması, ekonomi yönetiminin Kıbrıs Türk toplumunun siyasi iradesine dayalı olması ve uluslararası hukuk içine girilmesi için toplumsal mücadele verilmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.