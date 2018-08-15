banner107
TC Elçiliği’nden anlamlı yardım
TC Elçiliği’nden anlamlı yardım
16 0
“İşe beş gündür bisikletle gidiyorum”
“İşe beş gündür bisikletle gidiyorum”
60 0
Rumlar kuzeye akın ediyor
Rumlar kuzeye akın ediyor
33 0
Yürekler ağza geldi
Yürekler ağza geldi
50 0
Kalecilerin takasları gündemde
Kalecilerin takasları gündemde
212 0
Girne’de tarihi gece
Girne’de tarihi gece
1.1B 0
Transfer yoğunluğu
Transfer yoğunluğu
200 0
Hakemler grup toplantılarıyla bilgilendirildi
Hakemler grup toplantılarıyla bilgilendirildi
62 0
banner82
banner147

Toplumsal mücadele çağrısı

banner27

23 sendika, tüm örgütleri, siyasi partileri ve akademisyenleri, ekonomik krizden ortak çıkış noktası aramak üzere toplantıya çağırdı

Toplumsal mücadele çağrısı
banner137

Sendikal Platform’da yer alan 23 sendika, tüm örgütleri, siyasi partileri ve ekonomi-politika alanında deneyimli akademisyenleri, ekonomik krizden ortak çıkış noktası aramak üzere Cuma günü toplantıya çağırdı.
Sendikalar adına açıklama yapan KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, toplumsal sorumluluk gereği düzenleyecekleri toplantının, Dome Otel’de saat 10.00’da başlayacağını duyurdu.
Türkiye’de devam eden ekonomik çöküntünün Kuzey Kıbrıs’ı da çok kötü şekilde etkilediğine dikkat çeken Elcil, Türkiye’ye bağımlı sistemin her yönüyle ele alınarak, irdelenmesi ve toplumsal paydaşların ortak hareket etmesinin zorunlu hale geldiğini kaydetti.
“Kıbrıs Türk toplumunun kendi ayakları üzerinde duracağı ekonomik ve siyasi sistemin kurulması esastır” diyen Elcil, dayatmaların, ekonomik paketlere dayalı sistemin, Kıbrıs Türk toplumunun siyasi iradesinin gasp edilmesine neden olduğunu belirtti.
Sendikalar adına açıklama yapan Elcil, “Ülke kaynaklarının, toplumun refahına yönelik olarak kullanılması, ekonomi yönetiminin Kıbrıs Türk toplumunun siyasi iradesine dayalı olması ve uluslararası hukuk içine girilmesi için toplumsal mücadele verilmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.