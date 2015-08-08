Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Teknik Komitesi'nin ilk toplantısını gerçekleştirdi

Liderlerin ortak kararı ile kurulan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Teknik Komitesi’nin ilk toplantısını 6 Ağustos tarihinde gerçekleştirdiği açıklandı. Komite üyelerinin toplantıda yol haritası çizdikleri...

Liderlerin ortak kararı ile kurulan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Teknik Komitesi’nin ilk toplantısını 6 Ağustos tarihinde gerçekleştirdiği açıklandı. Komite üyelerinin toplantıda yol haritası çizdikleri de bildirildi.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Eş Koordinatörü Mine Atlı yaptığı yazılı açıklamada, “Çok olumlu bir ortamda geçen toplantıya müzakereciler Özdil Nami ile Andreas Mavroyannis de katıldı. Toplantıda yol haritası çizen komite üyeleri, dayanışma içinde birlikte başaracaklarından heyecan duyduklarını da ifade etti” dedi.