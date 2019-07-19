Toplumlar çözüme evet demeye hazır

Dünya Bankası’nın son anketine göre Kıbrıslı Rumların yüzde 67’si, Kıbrıslı Türklerin ise yüzde 78’i, liderlerin üzerinde uzlaşacağı bir planda olumlu oy kullanmaya hazır

Dünya Bankası’nın Avrupa Birliği finansmanıyla gerçekleştirdiği, son anketine göre, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumlar adada çözüm istiyor. Mayıs 2019 tarihli anket, Kıbrıslı Rumların %67’si, Kıbrıslı Türklerin ise %78’inin liderlerinin üzerinde uzlaşacağı bir planda olumlu oy kullanmaya hazır olduğunu ortaya koydu.

“Olası referandumda oyunuz ne olurdu?” sorusuna, Kıbrıslı Rumlar, %46 evet, %31 hayır, %23 de kararsız yanıtını verdi.

Aynı soruya Kıbrıslı Türkler, %58 evet, %19 hayır, %23 ise kararsız olduğunu belirtti.

Kararsızlar hariç:

Kıbrıslı Rumlar: %60 evet.

Kıbrıslı Türkler : %75 evet.

İKİ TOPLUMLU, İKİ BÖLGELİ FEDERASYON TEK SEÇENEK

Anket sonuçlarına göre iki toplumlu, iki bölgeli federasyon en yaşayabilir çözüm modeli olmaya devam ediyor. Kıbrıslı Türkler için, çözüm modelleri arasında iki toplumlu, iki bölgeli federasyon birinci sırada yer alırken, Kıbrıslı Rumlar için bu ikinci tercih. Kıbrıslı Rumlar iki devletli çözümü, Kıbrıslı Türkler ise tek devletli çözümü reddediyor.

EVET DEMEK İÇİN ÖNCELİKLER…

Kıbrıslı Türkler için öncelik, daha fazla özerklik/ kendi kendilerini idare

Kıbrıslı Rumlar için birinci sırada mülkiyet ve taşınmaz mallar konusunda daha uygun şartların geliştirilmesi. Adadaki asker sayısının azaltılması 4’üncü, garantilerin azaltılması ise 5’inci sırada yer alıyor.

BARIŞ İÇİN DAHA FAZLA TEMAS

İki toplumun birbiriyle temas halinde olması, olası referandumda “evet” sonucunun çıkmasını artırır.

Ankete göre, son 7 gün içerisinde diğer toplumun bireyleri ile bir araya gelen Kıbrıslı Rumların “evet” oyu kullanma olasılığı %32 iken, Kıbrıslı Türkler için bu rakam %39 çıktı.