Toplumda bireysel talepler ön planda

Gazimağusa’dan Boğaz’a kadar olan bölgeyi kapsayacak imar planı için çalıştay düzenlendi. İçişleri Bakanı Baybars, toplumun genel menfaatini düşünmekten öte, bireysel taleplerin ön planda olduğunu kaydetti

Gazimağusa’dan Boğaz’a kadar olan bölgeyi kapsayacak imar planı için iki günlük çalıştay düzenlendi.

Ekonomik ve Sosyal Kalkınmada Stratejik Öncelikler Çalıştayı’nda, planlamada iyi uygulamaların irdelenmesi, katılımcılığın arttırılması, bölgesel ekonomik ve sosyal unsurların dikkate alınmasını teşvik etmek amaçlanıyor. İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, bugüne kadar çarpık yapılaşmanın, tarımdaki düzensizliğin nedeninin samimiyetsizlikten kaynaklandığını söyledi.

Baybars, “İmar planlarını Ada’nın tümü için çıkarmayı başaramadık. Bunun temel sebebinin samimiyetsizlik olduğunu düşünüyorum” dedi

Belki 1974’te sonra yaşanan süreç belki var olma mücadelesinden doğan koşullardan kaynaklanan bazı sıkıntılar yaşandığını kaydeden Baybars, “Bu sıkıntıların temeli içimize ve kimliğimize girmiş bulunuyor” dedi.

Toplumun genel menfaatini düşünmekten öte, bireysel taleplerin ön planda olduğunu kaydeden Baybars, “Kişisel menfaatlere takılıp devam ettik” dedi.

Çok geç kalınmış olmasına rağmen Girne Çatalköy İmar Planı ile imar planlarının hazırlanmasına başlandığını kaydeden Baybars, imar planının Girne ve Çatalköy için fayda getirip getirmeyeceğinden emin olmadığını ancak Gzimağusa, Yeniboğaziçi ve İskele için halen bir şansın mevcut olduğunu ifade etti.



ARTER

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter de, imar planı çalışmalarına ülkesel fiziki planın hazır olmaması ve Girne Çatalköy İmar Planı’nın öncelikli olmasından dolayı ancak bu yıl başlanabildiğini ifade etti.

Arter, “Çalıştay, en doğruyu bulmak en iyiyi yapmak içindir” dedi.

İmar planı çalışmalarında sivil toplum örgütleri ve halktan görüş alındığını, Şehir Planlama Dairesi’nin bu verileri derleme aşamasında olduğunu kaydeden Arter, amaçlarının Boğaz’a kadar olan bölgeyi kapsayacak imar planının 2019 içinde ya da sonunda hayat bulacağını ifade etti.

Görüş belirtme sürecinde halkın yeterli ilgiyi göstermediğini kaydeden Arter, katılım ne kadar çok olursa çalışmaların da o kadar iyi sonuç vereceğine inandığını söyledi.

