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"Toplum sağlığını riske atma hakkınız yok"

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"Toplum sağlığını riske atma hakkınız yok"

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Mecliste söz alarak 1 Temmuz’da ülkeye gelişlerin başlamasından duyduğu endişeyi dile getirdi.

Özyiğit, pandemi hastanesinin olmadığını, tıbbı cihazların eksik olduğunu kaydederek, “Kuralları, kıstasları belirleyelim. DSÖ’nün açıkladığı kuralları uygulayım. Neyi nasıl takip edeceksiniz, toplum bunu bilmek istiyor. Toplum sağlığını riske atma hakkınız yok. Hukuk dahil her türlü yol denenecek. Bir an önce kendinize gelin” dedi.

Cemal Özyiğit, Türkiye dahil her ülkeden insanın ülkeye gelebileceğini, DSÖ’nün kriterlerin uygulanmasına itirazları olmadığını belirterek, “Sizin kriterlerinize itirazımız var” dedi.

Özyiğit, Güney’e geçenlerden PCR testi için ücret talep edilirken, 1 Temmuz’dan itibaren gelecekler için istenmemesini de eleştirdi. Özyiğit,  “Bu nasıl anlayış?” ifadelerini kullandı.

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