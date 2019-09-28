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Toplu taşımaya sıkı denetim

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Lefkoşa Trafik ekiplerinin yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik denetimleri devam ediyor.

Toplu taşımaya sıkı denetim
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Dün sabah 06.00-09.00 saatlerinde Gazimağusa- Lefkoşa, Lefkoşa- Girne ve Lefkoşa - Güzelyurt Anayolları üzerinde 3 farklı noktada Lefkoşa Trafik şube amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu kontrol edilen 75 araçtan suç işlediği tespit edilen 9 araç sürücüsü rapor edildi.

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