Toplu taşımada yine eylem uyarısı

Kar-İş Basın Sözcüsü Zekai Gece yaptığı yazılı açıklamada, Kar-İş’in pandemi sürecinden etkilenen halkın mağduriyetinin giderilmesi adına toplu taşımacılıkta kısmi açılımın yapılması kararını almış olduğunu, hükümete karşı mücadelenin devam edeceğini, gerekmesi halinde de yeniden eylemlilik sürecine girileceğini duyurdu.

Kar-İş’in tüzük kurultayı yaptığını belirten Gece, dokuz gün süre ile meclis önünde araçlı eylem yapıldığını, bu süreç zarfında hükümetle yapmış oldukları görüşmeler ve sektörün desteklenmesiyle, belli başlı noktalarda sözlü hemfikir olmaları neticesiyle dokuz günlük eylemlilik süreçlerini 16 Haziran tarihinde kaldırdıklarını kaydetti.

Açıklamada, hükümetle toplu taşımacılığın desteklenmesi, sektörün geleceğinin belirlenmesi adına bir çok teknik çalışma yapıldığı ve bu çalışmaların da halen daha sürdürüldüğü belirtildi.