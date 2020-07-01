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Toplu taşımacılık yapan şirketler grevi kırma noktasına geldi

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Toplu taşımacılık yapan şirketler grevi kırma noktasına geldi

NİYAZİ ERGÜLEN

Ülkemizde bir süre önce Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (Kar-İş)’ne bağlı toplu taşıma aracı sahiplerinin başlattığı  yolcu taşımama eylemi sürerken, birlik üyesi bazı işletmelerin bu durumdan artık sıkıldıkları ve çalışmaya başlayacakları bildirildi.

Eylemin 10. Gününden sonra içerisinde fikir ayrılıkları doğan Kar-İş üyeleri bölünürken, geçtiğimiz günlerde yeni bir birlik kurularak yollarına bu birlik çatısı altında devam etme yoluna gittiler.

Bu arada Kar-İş üyesi bazı işletme sahipleri birliklerinin talep ettiği katkı miktarının her plaka başına 35 bin TL olmasının çok uçuk bir rakam olduğunu ve bunun devletin yerine getirmesinin imkansız olduğunu düşündükleri için grevi kırmayı düşündükleri gelen bilgiler arasında.

Aldığımız bilgilere göre Güzelyurt bölgesinde toplu taşımacılık yapan işletmelerin artık dayanacak güçlerinin kalmadığını dile getirdikleri ve önümüzdeki haftadan itibaren taşımacılığa başlayacaklarını etraflarına aktardıkları bildirildi.

Öte yandan Güzelyurt ve Lefke bölgesinde toplu taşımacılık hizmetlerinin durmasını fırsat bilen taksicilerin ücretlerini artırarak neredeyse iki kat fiyatla taşımacılık yaptıkları ifade edildi.

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