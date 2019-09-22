“Toplu taşımacılık sürdürülemez bir yapıda”

Ulaştırma Bakanı Atakan, Güzelyurt ve Lefke’deki toplu taşımacılık altyapısının bölgenin potansiyelini taşıyamayacak durumda olduğunu söyledi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Güzelyurt-Lefke bölgesinde toplu taşımacılık yapan işletmeciler ile bir araya gelerek bölgede toplu taşımacılığın tek bir şirket altında toplanması ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Güzelyurt Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde dün düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Atakan, ülkede toplu taşımacılıkta sürdürülemez bir yapı bulunduğunu, Güzelyurt ve Lefke’deki toplu taşımacılık altyapısının bölgenin potansiyelini taşıyamayacak durumda olduğunu söyledi.

Bakan Atakan, ülkenin farklı bölgelerinde toplu taşımacıları tek bir çatı altında toplamak için 8 aydır çalıştıklarını, kişisel hakların daha fazla korunduğu şirketleşmenin tercih ettikleri model olduğunu, bu sayede siyasilerin de söz sahibi olmasının engelleneceğini ifade etti.

Bakanlığın oluşturmayı düşündüğü yapıya olumlu bakan Güzelyurt ve Lefke işletmeciler, söz alarak oluşturulacak şirketin yapısı ve sistemin çalışma şekli ile ilgili Bakan Atakan’a sorular yöneltti.

Soruları yanıtlayan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, Güzelyurt bölgesinde toplu taşımada şirketleşmenin avantajlarının çok kısa bir sürede görülmeye başlanabileceğine işaret ederek, bölgedeki işletmelere, bakanlığın çalışmalarına ortak olup projeye son şeklinin verilmesine katkı koymaları için çağrıda bulundu.