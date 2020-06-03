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Toplu taşıma pazartesi başlıyor

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Şehiriçi ve şehirlerarası toplu taşıma faaliyetleri, 8 Haziran Pazartesi günü itibariyle başlıyor. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre faaliyetler şu kurallar ile başlayacak:

Toplu taşıma pazartesi başlıyor

 

“Tüm araçlar sefer öncesinde ve sonrasında dezenfekte edilecek. Şoförler ve biletçiler maske kullanacak. Tüm yolcuların maske takması zorunlu olacak. Her araçta sefer esnasında el dezenfektanı bulundurulacak. Her araç kapasitesi kadar yolcu alabilecek. Her araç sık aralıklarla havalandırılacak. Tüm güzergâhlar Trafik Dairesi müfettişleri ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı müfettişlerince sıklıkla denetlenecek. 1181 Alo Ulaşım Hattı bu çerçevede yaşanabilecek her türlü sorun için 7/24 devrede olacak”.
Bu çerçevede özellikle kapalı olan dönem içerisinde sektörün karşı karşıya kaldığı sıkıntılar ışığında da bir dizi çalışma hayata geçirilecek. 
Buna göre 8 Haziran tarihinde başlayacak seferler, sektör temsilcileri ile gözlemlenecek ve özellikle yolcu potansiyeli çerçevesinde sektör ile belirlenecek süre boyunca teşvik uygulaması yapılacak.
Yine sektör temsilcileri ile belirlenecek kapsamda belli bir süre zarfında sektöre bir can suyu olabilecek mazot girdi desteği sistematiği şekillendirilecek.
Sektörün içinde bulunduğu darboğazı aşabilmek adına bakanlık ile işbirliği içinde işletmecilerin büyüklüğüne göre yararlanabilecekleri, acil finansman ihtiyaçlarını çözebilecekleri kredi imkânları çalışması yapılacak.

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