banner411
banner69
"Bu zor günler tedbir, anlayış ve dayanışma ile aşılacak"
5 0
Bayern Münih adım adım şampiyonluğa ilerliyor
Bayern Münih adım adım şampiyonluğa ilerliyor
23 0
 
Premier Lig'de fikstür belli oldu
Premier Lig'de fikstür belli oldu
66 0
Diego Costa'ya 6 ay hapis cezası
Diego Costa'ya 6 ay hapis cezası
174 0
Kupada yarı final eşleşmeleri belirlendi
Kupada yarı final eşleşmeleri belirlendi
379 0
Böyle görev yeri mi olur?
Böyle görev yeri mi olur?
266 0
THY uçuşlarında iki yeni önlem
THY uçuşlarında iki yeni önlem
153 0
banner460

Toplu taşıma faaliyetleri, yarın itibariyle yeniden başlıyor

banner27

Toplu taşıma faaliyetleri, yarın itibariyle yeniden başlıyor

Şehiriçi ve şehirlerarası toplu taşıma faaliyetleri, yarın itibariyle başlıyor. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre faaliyetler şu kurallar ile başlayacak:
“Tüm araçlar sefer öncesinde ve sonrasında dezenfekte edilecek. Şoförler ve biletçiler maske kullanacak. Tüm yolcuların maske takması zorunlu olacak. Her araçta sefer esnasında el dezenfektanı bulundurulacak. Her araç kapasitesi kadar yolcu alabilecek. Her araç sık aralıklarla havalandırılacak. Tüm güzergâhlar Trafik Dairesi müfettişleri ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı müfettişlerince sıklıkla denetlenecek. 1181 Alo Ulaşım Hattı bu çerçevede yaşanabilecek her türlü sorun için 7/24 devrede olacak”.
Bu çerçevede özellikle kapalı olan dönem içerisinde sektörün karşı karşıya kaldığı sıkıntılar ışığında da bir dizi çalışma hayata geçirilecek. 
Buna göre yarın başlayacak seferler, sektör temsilcileri ile gözlemlenecek ve özellikle yolcu potansiyeli çerçevesinde sektör ile belirlenecek süre boyunca teşvik uygulaması yapılacak.
Yine sektör temsilcileri ile belirlenecek kapsamda belli bir süre zarfında sektöre bir can suyu olabilecek mazot girdi desteği sistematiği şekillendirilecek.
Sektörün içinde bulunduğu darboğazı aşabilmek adına bakanlık ile işbirliği içinde işletmecilerin büyüklüğüne göre yararlanabilecekleri, acil finansman ihtiyaçlarını çözebilecekleri kredi imkânları çalışması yapılacak.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.