Topçuköy'de, 1958-1974 yıllarında şehit düşen 9 Kıbrıslı Türk düzenlenen törenle anıldı.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, törene, şehit aileleri ve vatandaşların yanı sıra İskele Kaymakamı Ahmet Cenk Musaoğulları, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, KTBK Komutanlığı adına...

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, törene, şehit aileleri ve vatandaşların yanı sıra İskele Kaymakamı Ahmet Cenk Musaoğulları, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, KTBK Komutanlığı adına Hava Savunma Komutanlığı’ndan Albay Fahri Savaş, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına Piyade Kurmay Albay Akın Özdemir, UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu, TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, Topçuköy Milli Mücadele ve Şehitleri Yaşatma Derneği yetkilileri Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Mağusa Şube Başkanı, Kıbrıs TMT Derneği ile kurum ve kuruluş yetkilileri katıldı.

Protokol sırasına göre anıta çelenklerin konuşmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve saygı atışının ardından bayraklar İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekildi.

Törende ilk konuşmayı yapan Topçuköy Milli Mücadele ve Şehitleri Yaşatma Derneği Başkanı Metin Balan, Topçuköy’de yaşananların tarihi geçmişi hakkında bilgi verdi ve köy halkının milli mücadele yıllarında örnek bir direniş ortaya koyduğunu söyledi.

Metin Balan’ın ardından Aysan Taşkıran, 20 Temmuz Destanı isimli şiirini okudu ve İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından, Topçuköy şehitlerinin aileleri tarafından şehitliğe 9 fidan dikildi. Tören, şehitliğe çiçek bırakılmasının ardından İskele Müftüsü Fahrettin Öğdü’nün şehitler için okuduğu duanın ardından son buldu.

SADIKOĞLU: “ACILAR İLK GÜNKÜ TAZELİĞİNİ KORUYOR”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, konuşmasında, gözünü bile kırpmadan vatan uğruna canını feda eden şehitleri rahmet ve şükranla andı. Sadıkoğlu, “Kaç yıl geçerse geçsin, acılar ilk günkü tazeliğini koruyor” dedi.

Sadıkoğlu, “Şu an aramızda olmayan ancak Ruhları ile bizimle birlikte olduklarına inandığım; Orhan Salih’i, Mehmet Emin Hüseyin’i, Bekir Mustafa’yı, Kamil Ahmet’i, Mahmut Mehmet Ali’yi, Hasan Mustafa’yı ve halen Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından naaşlarına ulaşılmaya çalışılan; İsmail Balcı’yı, Ahmet Ali Osman’ı ve Fuat Gülali’yi, rahmet ve şükran ile anıyorum” dedi.

Sadıkoğlu konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Topçuköy Şehitlerimiz, 1958’lerden 1974 yılına kadar Kıbrıs’ta yaşayan Türk toplumu, Rumlara karşı şanlı ve gururlu bir mücadele vererek var olma mücadelesini kahramanca sürdürdü. Adanın dört bir yanından bu mücadeleler sırasında canlarını hiçe sayarak mücadele eden insanlarımızdan maalesef bugün birçoğu hayatını kaybederek şehitlik mertebesine yükseldi, birçoğu da yaralanarak gazi oldu. Unutulmamalıdır ki geçmişini bilmeyen toplumlar geleceklerine yön veremezler. Belki bizim nesil bu verilen mücadeleyi yaşamadı ancak yaşayan insanları dinleyerek verilen mücadeleyi her zaman ruhlarında hissettiklerinden şüphem yoktur”

Bugün bu topraklarda huzur ve güven içerisinde yaşanıyorsa, bunu şehitlere borçlu olunduğunu kaydeden Sadıkoğlu, bir daha böylesi dinmek bilmeyen acılarla karşılaşmamayı temenni etti.