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Topal ailesinin acı günü

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Tanınmış iş insanlarından Tahir, Cengiz ve Öcal Topal'ın anneleri Servet Topal vefat etti

Topal ailesinin acı günü
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Vadili sakinlerinden, sevilen ve  saygı duyulan Servet Topal hayatını kaybetti. Tanınmış iş insanlarından Tahir Topal, Cengiz Topal ve Öcal Topal'ın anneleri olan Servet Topal'ın vefatı, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.
Servet Topal'ın cenazesi bugün öğle namazı sonrası Vadili Kabristanlığına defnedilecek.

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