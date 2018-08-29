TMT mücahidi Vedat Korur hayatını kaybetti

TMT mücahidi Vedat Korur, geçtiğimiz pazartesi günü hayatını kaybetti. Korur'un cenazesi yarın öğle namazını takiben Lefkoşa İsmail Safa Cami'nde kılınacak cenaze naması sonrasında defnedilecek.

TMT Mücahitler Derneği, TMT üyesi Vedat Korur’un ölümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.

TMT Genel Sekreteri Çetin Serez, mesajında, 1958 – 1963 yıllarında TMT, 1963 – 1978 tarihlerinde de Kartal Muhabere Merkezi’nde görev yapan Korur’un milli davaya büyük katkıları olduğunu kaydetti.

Serez, “Vefat eden Korur arkadaşımıza Allah’tan rahmet diler yaslı ailesine ve dava arkadaşlarına en derin taziyelerimizi iletiriz. Mekanı Cennet olsun” ifadelerini kullandı.