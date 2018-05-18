"TMK, askeri bölgeler içinde başvuruları karar bağlıyor"

Taşınmaz Mal Komisyonu Başkanı Ayfer Said Erkmen, yazılı açıklamasında, bir çok gazetede yer alan AİHM’de de başvurusu bulunan Tymvios, Alexandrou ve Balina başvuruların askeri bölge içerisinde olduğunu ve Komisyon tarafından karara bağlandığını

Taşınmaz Mal Komisyonu, “Komisyonun askeri bölgelerde herhangi bir yetkisi bulunmadığına” ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını; Komisyon’un askeri bölge içerisinde bulunan başvuruları da karara bağladığını bildirdi.

Taşınmaz Mal Komisyonu Başkanı Ayfer Said Erkmen, yazılı açıklamasında, bir çok gazetede yer alan AİHM’de de başvurusu bulunan Tymvios, Alexandrou ve Balina başvuruların askeri bölge içerisinde olduğunu ve Komisyon tarafından karara bağlandığını ifade etti.



Erkmen, bu kararların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından da onanarak listeden çıkarıldığını kaydetti.



Erkmen, ayrıca haberlerde bahsedilen Rock Ruby Hotel Ltd., Diogenus-Tseriotis, Demades, Hadjiprokopiou, Xenides-Arestis’e, Komisyon’un muhtelif tarihlerde başvuru yapmaları için davet yazısı da gönderdiğini, ancak Komisyon’a müracaat etmediklerini de belirtti.