banner107
32 0
Değirmenlik için sürpriz aday
Değirmenlik için sürpriz aday
124 0
Lefke mezarlık bölgesinde 3 bin kök hintkeneviri bulundu
Lefke mezarlık bölgesinde 3 bin kök hintkeneviri bulundu
276 0
"Sağlık merkezlerini güçlendirmek için çalışacağız"
8 0
Süpersin Halk Evi
Süpersin Halk Evi
330 0
Mağusa ligde kaldı
Mağusa ligde kaldı
255 0
Kalkınma Bankası'na yeni müdür atandı
Kalkınma Bankası'na yeni müdür atandı
212 0
Girne’ye genç ve dinamik bir aday
Girne’ye genç ve dinamik bir aday
55 0
banner82
banner147

"TMK, askeri bölgeler içinde başvuruları karar bağlıyor"

banner27

Taşınmaz Mal Komisyonu Başkanı  Ayfer Said Erkmen,  yazılı açıklamasında, bir çok gazetede yer alan AİHM’de de başvurusu bulunan Tymvios, Alexandrou ve Balina başvuruların askeri bölge içerisinde olduğunu ve Komisyon tarafından karara bağlandığını

"TMK, askeri bölgeler içinde başvuruları karar bağlıyor"
banner137

Taşınmaz Mal Komisyonu, “Komisyonun askeri bölgelerde herhangi bir yetkisi bulunmadığına” ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını; Komisyon’un askeri bölge içerisinde bulunan başvuruları da  karara bağladığını bildirdi.

Taşınmaz Mal Komisyonu Başkanı  Ayfer Said Erkmen,  yazılı açıklamasında, bir çok gazetede yer alan AİHM’de de başvurusu bulunan Tymvios, Alexandrou ve Balina başvuruların askeri bölge içerisinde olduğunu ve Komisyon tarafından karara bağlandığını ifade etti.

Erkmen, bu kararların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından da onanarak listeden çıkarıldığını kaydetti. 

Erkmen, ayrıca haberlerde bahsedilen Rock Ruby Hotel Ltd.,  Diogenus-Tseriotis, Demades, Hadjiprokopiou, Xenides-Arestis’e, Komisyon’un  muhtelif tarihlerde başvuru yapmaları için davet yazısı da gönderdiğini, ancak Komisyon’a müracaat etmediklerini de  belirtti.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.