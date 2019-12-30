TMK 7 E'den örnek davranış

Türk Maarif Koleji (TMK) 7 E öğrencileri örnek bir davranışa imza attı. Sınıf öğrencisi Hasan Hima Behzat'ın önerisi ile kendi aralarında yardım parası topladıklar.

Türk Maarif Koleji 7 E öğrencileri toplanan yardım parası olan 700 TL'yi, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Kalkındırma Derneğine bağışladılar.

Toplanan para, hastaların ihtiyacını karşılama arzusuyla Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Kalkındırma Derneğine bağış yapılırken, dernekten yapılan açıklamada sınıf öğretmeni Seniz Etkin ve öğrencilere teşekkür edildi.