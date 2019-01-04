TMK 18 bin 131 dönüm araziyi satın aldı

Taşınmaz Mal Komisyonu bugüne kadar 18 bin 131 dönüm araziyi satın alırken, crasının yapılmamasının ciddi bir sorun olarak önlerinde duruyor.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu haber programcısı Pembe Paşaoğluları'nın bugünkü programına konuk olan Taşınmaz Mal Komisyonu Başkanı Ayfer Said Erkmen ile Komisyona başvuru sayısı, sonuçlanan dosyalar, ödemelerdeki son tablo ve Maraş'ın durumu ile ilgili konuştu.

Erkmen, Komisyonu'nun bugüne kadar 18 bin 131 dönüm araziyi satın aldığını söyledi. Taşınmaz Mal Komisyonu'nun kararlarının icrasının yapılmamasının ciddi bir sorun olarak önlerinde durduğunu da belirten Erkmen, "Ödemelerin daha da gecikmesi AİHM'nin Taşınmaz Mal Komisyonu'nun efektif bir şekilde çalışmıyor demesine neden olabilecek.AİHM bu yönde bazı tedbirler alabilir.Bu da bizi endişelendiriyor" dedi.

Erkmen," Bütçeden bize ayrılan 75 milyon TL'lik pay yetersiz.Başvuru sahiplerine ödenmesi gereken rakam ise 104 Milyon Sterlin.Türkiye'nin acilen maddi yönden yardımcı olması lazım"dedi..

Taşınmaz Mal Komisyonu Başkanı Erkmen, kaynak sıkıntısını acilen çözmek adına Türkiye yetkililerinden görüşme talebinde bulunduğunu ve şuan Türkiye'den davet beklediğini açıkladı.