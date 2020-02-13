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TIR’la çarpıştı, takla attı

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83 yaşındaki araç sürücüsü, Güzelyurt - Lefke anayolunda karşı şeride geçti, TIR araçla çarpıştı ve savrulup takla attı

TIR’la çarpıştı, takla attı

Güzelyurt - Lefke Anayolu’nda dün gerçekleşen kazada bir kişi yaralandı.
Saat 09.30 sıralarında, Güzelyurt - Lefke Anayolunun 2-3'üncü kilometreleri arasında 83 yaşındaki Salih Koramaz yönetimindeki KD 251 plakalı salon aracı ile seyrederken dikkatsizlik sonucu yolun sağına geçti. Koramaz yönetimindeki araç o esnada karşı istikametten gelmekte olan 57 yaşındaki Hasan Özparlak yönetimindeki TJJ 749 plakalı tır araca çarptı.  
Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan KD 251 plakalı araç, yolun sağından çıkarak takla attı.  Kaza sonucu yaralanan KD 251 plakalı araç sürücüsü Salih Koramaz kaldırıldığı Güzelyurt Sağlık Merkezinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

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