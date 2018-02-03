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Tıp camiası yasta

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Anestezi Uzmanı Dr. Eray Deliceırmak, 69 yaşında hayata veda etti

Tıp camiası yasta
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Anestezi Uzmanı 69 yaşındaki Dr. Eray Deliceırmak kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Uzun süredir kalp rahatsızlığı bulunan Dr. Deliceırmak’ın vefatı tüm ülkede ve tıp dünyasında derin üzüntü yarattı. Eray Deliceırmak'ın Gönyeli'deki evinde yaşamını kaybettiği öğrenildi. Deliceırmak'ın cenazesi bugün öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı'nda defnedilecek.

Ülkede trafik kazalarını önlemeden kanserle mücadeleye çevre örgütlerine kadar pek çok sivil toplum örgütünün de kuruluşunda emeği geçen Dr. Eray Deliceırmak için bugün Devlet Hastanesi'nde de bir tören düzenlenecek. Başhekim Yardımcılığı görevi de yaptığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde saat 10.30'da düzenlenecek törenin ardından, Eray Deliceırmak Lefkoşa mezarlığında toprağa verilecek.

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