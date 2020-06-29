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"Timsah balığı ülkeye kaçak yollardan getirilmiş olması muhtemeldir"

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"Timsah balığı ülkeye kaçak yollardan getirilmiş olması muhtemeldir"

Veteriner Dairesi, basında dün yer alan timsah balığı ile ilgili haberler üzerine açıklama yaptı ve “kaçak yollardan ülkeye getirildiği, büyümesinden ve akvaryumda beslenememesinden dolayı gölete bırakılmış olması muhtemeldir” dedi.

Veteriner Dairesi açıklamasında, balığın, “Atractosteus Spatula” olarak da bilindiği ve akvaryum balığı olarak da beslendiği ve satıldığı kaydedildi.

Açıklamada, “Arşiv kayıtlarımızda yaptığımız incelemede, bu tür balığın akvaryum balığı olarak ithal edilmesi için herhangi bir talep olmamış ve dolayısı ile izin verilmemiştir. Söz konusu balığın muhtemelen kaçak yollardan ülkeye getirildiği, büyümesinden ve akvaryumda beslenememesinden dolayı gölete bırakılmış olması muhtemeldir” denildi.

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