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Timsah balığı kaçak yollardan getirilmiş

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Veteriner Dairesi, Gönyeli Barajı kıyısına vuran ölü timsah balığının kaçak yollardan ülkeye getirildiği, büyümesinden ve akvaryumda beslenememesinden dolayı gölete bırakılmış olabileceğini vurguladı

Timsah balığı kaçak yollardan getirilmiş

 

Gönyeli Barajı’nda, ülkemiz doğal yaşamına ait olmayan ölü bir ‘Alligator gar’ (Timsah balığı) bulundu.

Ölü halde Gönyeli Barajı kıyısına vuran timsal balığına ait fotoğrafların İzzet Çavuş isimli vatandaş tarafından sosyal medyada paylaşılması büyük heyecan yarattı.

Taşkent Doğa Parkı ekipleri söz konusu duruma müdahale etti. Taşkent Doğa parkı ekipleri bölgeye giderek incelemek üzere ölü timsal balığını alıp merkeze götürdü.

Öte yandan Veteriner Dairesi, basında önceki gün yer alan timsah balığı ile ilgili haberler üzerine açıklama yaptı ve “kaçak yollardan ülkeye getirildiği, büyümesinden ve akvaryumda beslenememesinden dolayı gölete bırakılmış olması muhtemeldir” dedi.

 Veteriner Dairesi açıklamasında, balığın, “Atractosteus Spatula” olarak da bilindiği ve akvaryum balığı olarak da beslendiği ve satıldığı kaydedildi.

Açıklamada, “Arşiv kayıtlarımızda yaptığımız incelemede, bu tür balığın akvaryum balığı olarak ithal edilmesi için herhangi bir talep olmamış ve dolayısı ile izin verilmemiştir. Söz konusu balığın muhtemelen kaçak yollardan ülkeye getirildiği, büyümesinden ve akvaryumda beslenememesinden dolayı gölete bırakılmış olması muhtemeldir” denildi.

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