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TİKA’nın ilk bağışı engellilere

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TİKA Lefkoşa Ofisi, Engelliler Dayanışma Derneği aracılığı ile 400 engelli yetişkin ve çocuğa bez temin etti

TİKA’nın ilk bağışı engellilere

Türkiye Cumhuriyeti Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Lefkoşa Ofisi Engelliler Dayanışma Derneği'ne bağışta bulundu. 

TİKA Lefkoşa Ofisi, Engelliler Dayanışma Derneği aracılığı ile 400 engelli yetişkin ve çocuğa bez temin etti. 

Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay, derneğe bu zor dönemde yapılan yardıma teşekkür ederek, engelli bireyler adına TİKA ve Elçiliğe teşekkür etti. 

TİKA Lefkoşa Temsilcisi Pınar Özcan da, engelli bireylerin bazı sıkıntılar yaşadığını ve TİKA olarak hemen bu sıkıntıya çözüm bulmak için adım artıklarını kaydetti. Dernekten gelen hasta ve çocuk bezi sıkıntısı ile ilgili talebin hemen değerlendirildiğini anlatan Özcan, dayanışma ile salgın ve engellerin aşılacağını söyledi. 

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Murat Başçeri de, TİKA'nın açılışının ardından KKTC'de neler yapılabilir diye tartışırken koronavirüsün geldiğini ifade etti. TİKA'nın ilk somut katkısının dün yapıldığını ve bu yardımların artarak devam edeceğini ifade eden Başçeri, dernekten gelen projenin süratle değerlendirildiğini kaydetti. 

TİKA'nın Türkiye ile KKTC arasındaki bağların yeni bir nişanesi olduğunu ifade eden Başçeri, dünkü faaliyetin İlk faaliyet olduğunu ve artarak süreceğini söyledi. 

Lefkoşa, Girne, Gazimağusa, Güzelyurt ve Girne’de yaşayan ve salgın dolayısıyla bez temininde zorlanan 400 engelli birey ve çocuğa dernek aracılığıyla bezler ulaştırılacak. 

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