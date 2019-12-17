TİKA'nın 62. ofisi KKTC'de

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) KKTC Lefkoşa Program Ofisi açıldı

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) KKTC Lefkoşa Program Ofisi açıldı.

TİKA'nın 62. ofisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde açıldı.

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin katkılarının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, TİKA'nın 62. ofisini ülkede açmasının önemli bir proje ve atılım olduğunu söyledi.

Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin tecrübe ve birikimiyle KKTC'ye yeni bir boyut imaj ve vizyon getirdiğine işaret ederek, "KKTC 45 yıl sonra bölgede çok önemli bir statüye geldi, biz de halkımızın refahı ve mutluluğunu artırmak için çalışıyoruz. Bu görevimizdir. KKTC, Türkiye'nin güvenliği için de önemli bir yere geldi. Turizme yapılacak katkı kültürümüzün dünyaya tanıtılması ekonomiyi canlandıracak. Hep birlikte çalışıp üretmek hepimizin görevidir" diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da, TİKA'nın 62. temsilciliğini KKTC'de açtığına işaret ederek, TİKA hakkına bilgi verdi, milli ve manevi değerleri dünyanın her yerine ulaştırdıklarını kaydetti.

TİKA'nın geniş bir coğrafyada insan odaklı çalıştığını, ekonomiden sağlığa kültürden eğitme 30 yıldır Türkiye Cumhuriyeti tecrübelerini diğer ülkelere yansıttığını ifade eden Ersoy, TİKA’nın katkılarıyla yakın tarihte KKTC'de Alparslan Türkeş’in evinin restore edildiğini, Arap Ali Destanı’nın sahnelendiğini anımsattı.

Ersoy, TİKA’nın yeni dönemde daha aktif çalışma yapıp turizm, kültür, ekonomi, teknoloji, bilim alanlarında çalışarak projeler üreteceğini anlattı.

BAŞÇERİ

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de, ofisin Türkiye ile KKTC'nin sarsılmaz bağlarının bir nişanı olduğunu belirterek, iki kardeş ülke arasındaki yakın iş birliğinde yürütülen çalışmaların her alanda devam ettiğini belirtti.

Kültürel mirasın korunması, geleceğe taşınması ve Kıbrıs Türk halkının sesinin dünyaya duyurulması bakımından TİKA ofisinin ülkede kalkınmanın ve ekonominin gelişmesine katkı sağlayacağını ifade eden Başçeri, "Ofisin açılışı benim dönemime geldiği için kendimi şanslı hissediyorum" dedi.

ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, yapılan açılışın gurur vesilesi olduğunu belirterek, devletin kalkınması ve ekonomik kalkınma için, ülkeyi daha güzele taşımak için Türkiye ile birlikte çalıştıklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, toplumsal ülkesel kalkınma için çalıştıklarını belirterek, TİKA’nın KKTC'de açılmasının ihtiyaçların karşılanması için önemli bir adım olduğunu söyledi.

İki devlet arasındaki ilişkilerin gelişmesi için önemli bir adım atıldığını ifade eden Çavuşoğlu, turizm, kültür, sanat, ekonomi alanında önemli iş birlikleri yapılacağını, Kıbrıs Türk halkının sesinin yurt dışında düzenlenecek etkinliklerle duyurulacağını kaydetti.

Çavuşoğlu, "Halkımız adına çok mutluyuz. Kültür mirasınız geleceğe taşınacak, kültürümüz dünyaya tanıtılacak, iş birliğinde çalışacağız. Türkiye'nin verdiği destek dünyadaki konumumuzu güçlendirecek" ifadelerini kullandı.

KAYALAR

TİKA Başkan Vekili Serkan Kayalar da, açılışa katılan herkese teşekkür ederek, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla TİKA'nın 62. ofisini KKTC'de açtığını kaydetti.

Türkiye'nin ekonomik, sosyal, kültürel birikimini KKTC ile paylaşacağını ifade eden Kayalar, KKTC'nin üretim, istihdam, yatırım, ekonomik turizm alanında destek vereceklerini kaydetti; iki ülkenin ilişkilerinin yeni bir adımı olarak nitelediği ofisin iki kardeş ülkeye hayırlar getirmesini diledi.

TİKA nedir?

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ya da kısaca TİKA, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı’na bağlı olan kurum yurt dışı ofisleri aracılığıyla Türkiye’nin dış yardımlarını organize eder.

Restorasyon, sağlık, eğitim, tarım ve hayvancılık, idari ve sivil altyapıların geliştirilmesi gibi birçok alanda faaliyet göstermektedir.

1991’de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) dağıldıktan sonra birçok Türk devleti bağımsızlığını kazanmış, Türkiye Cumhuriyeti’nin bu devletlere sosyal, ekonomik ve kültürel alanda sağlayacağı destekleri uygulayacak ve koordine edecek bir organizasyona ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyaç doğrultusunda, TİKA 1992 yılında Dışişleri Bakanlığı’na bağlı olarak kuruldu. 28 Mayıs 1999 ‘da Başbakanlık’a bağlandı.

TİKA, Orta Asya, Balkanlar, Afrika, Doğu Asya, Latin Amerika ülkeleri başta olmak üzere, yaklaşık 140 ülkede görev yapan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tek Teknik Yardım Kuruluşudur. TİKA Merkez Teşkilatına ilave olarak, 54 ülkede bulunan 56 Program Koordinasyon Ofisi ile çok geniş bir coğrafyada ve bütün sektörlerde çalışmalarını sürdürmektedir.

TİKA, ortak tarihi mirasın korunması amacıyla başta Balkanlar, Orta Asya olmak üzere birçok Osmanlı eserinin restorasyonunu gerçekleştirmiştir. Son zamanlarda en çok dikkat çeken projelerin başında ise Kanuni Sultan Süleyman’ın kayıp mezarının bulunması geliyor.[2] Diğer taraftan sağlık alanında Somali, Filistin, Sudan gibi ülkelerde inşa ettikleri hastaneler en önemli projelerin başında geliyor. Bunun dışında birçok ülkede okul, sağlık ocağı, idari binaların inşası ve tadilatı gibi fiziksel altyapıların güçlendirmesi için birçok projeyi hayata geçiren TİKA, değişim programları ile birçok alanda uzman eğitimleri gerçekleştirmektedir. Tarım ve hayvancılık alanında ekipman desteği, başta Afrika olmak üzere birçok bölgede su kuyularının açılması alanlara doğru faaliyetler çeşitlilik göstermektedir.

Türkiye’den KKTC’nin tanıtımı için geniş bütçe

KKTC’de temaslarda bulunan TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

KKTC’nin tanıtımı için geniş bir bütçe ayırdıklarını ve Türkiye’den KKTC’ye turist trafiğinin de artırılması için destek vereceklerini söyledi

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dün KKTC’de temaslarda bulundu.

Ersoy, Başbakan Ersin Tatar’ı ziyaret etti.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, KKTC’nin turizm potansiyelinin dünyada tanıtılması için tanıtım filmi çekildiğini, 2020’de İngiltere’den başlamak üzere yurt dışı pazarlarında kullanılacağını, KKTC’nin tanıtımı için geniş bir bütçe ayrıldığını belirtti.

Başbakan Ersin Tatar da Türkiye Cumhuriyeti’nden KKTC’ye daha fazla ziyaretçi beklediklerini söyleyerek, Türk vatandaşlarına KKTC’yi ziyaret etme çağrısı yaptı. Tatar, turizmde yatak kapasitesinin arttığını, hedefin büyütülmesi gerektiğini dile getirerek, yılda 2 milyon turist hedefinin iddialı olduğunu ancak imkansız olmadığını söyledi.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar, KKTC’nin gelişmesi ve kalkınması gerektiğini söyledi.

KKTC’nin önemli kültürel zenginliği ve değerleri olduğunu dile getiren Tatar, adada önemli Osmanlı eserlerinin bulunduğunu, TİKA’nın bunlara da el atabileceğini, Lefke’deki Osmanlı evinin bu örneklerden biri olarak gösterilebileceğini ifade etti.

Bakan Ersoy’a katkıları için teşekkür eden Tatar, tanıtımın önemine işaret ederek, Türkiye Cumhuriyeti’nin bu yöndeki adımlarının önemli olduğunu vurguladı.

KKTC’nin kültür turizmine yönelik önemli değerleri bulunduğunu söyleyen Tatar, Gazimağusa’da 7 ayrı medeniyetin eserlerinin var olduğunu, diğer bölgelerde de durumun aynı olduğunu kaydetti.

“KKTC’nin havası, iklimi, tarihi, kültürel zenginliklerini de tanıtmak, anlatmak lazım” diyen Tatar, üniversitelerin de başarı sağladığını, dünyanın çeşitli yerlerinden öğrencilerin ülkeye eğitim için geldiğini, bu şekilde yakınları ve çevresine de ülkeyi tanıttığını söyledi.

Tatar, KKTC’nin başarılı olduğunu ancak günlük sıkıntılar içinde bazen bu başarıların unutulduğunu belirtti.

Hedefi büyütmek gerektiğine işaret eden Tatar, yılda 2 milyon turistin iddialı bir hedef olduğunu ama imkansız olmadığını söyledi.

Türk vatandaşlarına KKTC’yi ziyaret etme çağrısı yapan Tatar, turizm açısından KKTC’yi değerlendirmelerini istedi.

ERSOY

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, KKTC’nin de TİKA’dan yararlanmasının kendileri için önemli olduğunu, ilk faaliyetini de gerçekleştirdiğini, KKTC’nin turizm potansiyelinin tanıtılması için film çekildiğini söyledi. Ersoy, filmin uluslararası medyada gösterilmesini sağlayacaklarını ifade etti.

Çekilen filmin 2020’de İngiltere’den başlamak üzere yurt dışı pazarlarda KKTC’nin tanıtımı amacıyla gösterileceğini belirten Ersoy, KKTC’nin tanıtımını destekleyeceklerini, bunun için geniş bir bütçe ayırdıklarını kaydetti.

Türkiye’den KKTC’ye turist trafiğinin de artırılması için destek vereceklerini söyleyen Ersoy, KKTC’deki nitelikli yatak yatırımlarının arttığını, havalimanının yenilendiğini, alt yapı sorunlarının çözüldüğünü belirtti.

Ersoy, iki ülke kültür bakanlarının çalışmalar yaptığını, iş birliklerinin artarak devam edeceğini kaydetti.

Ersoy, Tatar’la görüştü