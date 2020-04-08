Ticaret Odası’ndan virüsle mücadeleye büyük katkı

Ticaret Odası’nın sağladığı kaynak ile satın alınan 600 adet PCR test kiti, 20 adet hastabaşı invazivli monitör ve 2500 adet hızlı test kiti Sağlık Bakanlığı’na teslim edildi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın kendi bütçesinden ayırdığı ve iş insanlarının katkılarıyla güçlendirdiği kaynakla sağlanan sağlık ekipmanları devlet yetkililerine teslim edildi.

KTTO’dan verilen bilgiye göre, Oda’nın girişimleri ve sağladığı kaynak ile satın alınan 600 adet PCR test kiti, 20 adet hastabaşı invazivli monitör ve 2500 adet hızlı test kiti Lefkoşa’da Sağlık Bakanlığı’na teslim edildi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından ayrılan ve iş insanlarının desteği ile güçlendirilen kaynaktan geriye kalan kaynak da Sağlık Bakanlığı ile istişare içinde ihtiyaç duyulan malzeme ve ekipmanın alımında kullanılacak.

COVID-19 virüsüne karşı yürütülen mücadele kapsamında Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından oluşturulan kaynağa aşağıdaki hesap numaraları aracılığıyla destek olunabilecek:

Türkiye İş Bankası Hesap Numarası: 6801-0275674

IBAN: TR43 0006 4000 0016 8010 2756 74

Limasol Türk Kooperatif Bankası Hesap Numarası: 10-304-0003324510

UBAN: 75123029100103040003324510