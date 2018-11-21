Ticaret Odası'ndan Şehir Planlama Dairesi Müdürü'ne sert eleştiri

Ticaret Odası “Şehir Planlama Dairesi Müdürü’nün; kendilerinin sorumluluğunda olan bir çalışma hakkındaki toplantıya katılarak katkı koymaya çalışan, katkılarını nezaket kurallarına tam anlamı ile uygun bir şekilde dile getiren KKTC’nin en önemli yatırımcılarından birini ‘hükümet kurup, hükümet bozmak’ ile suçlaması, devlet terbiyesine ve ev sahipliği kurallarına aykırı olduğuna vurgu yaptı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Gazimağusa, Yeniboğaziçi ve İskele bölgelerini kapsayan emirname taslağının görüşülmesi sırasında görüşlerini ifade eden bir iş insanına yönelik sözlerini gerekçe göstererek Şehir Planlama Dairesi Müdürü’nü eleştirdi.

KTTO’nun yazılı açıklamasında, Şehir Planlama Dairesi Müdürü’nün söz konusu toplantıda bir iş insanına yönelik tutumunun KKTO’yu derinden yaraladığı ve üzdüğü vurgulandı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Şehir Planlama Dairesi Müdürü’nün; kendilerinin sorumluluğunda olan bir çalışma hakkındaki toplantıya katılarak katkı koymaya çalışan, katkılarını nezaket kurallarına tam anlamı ile uygun bir şekilde dile getiren KKTC’nin en önemli yatırımcılarından birini ‘hükümet kurup, hükümet bozmak’ ile suçlaması, devlet terbiyesine ve ev sahipliği kurallarına aykırı olduğu kadar, yatırım ve yatırımcı düşmanlığını da içinde barındıran kabul edilemez bir davranıştır.

İş insanları da bu ülkenin diğer yurttaşları gibi siyasi mekanizmalara katılma; siyasi görüş ve tutumlarını açıklama hakkına sahiptirler. Bir iş insanını ‘hükümet kurmak ve hükümet bozmakla’ suçlamaya yeltenmek ve böylece sessizliğe itmeye kalkışmak, hiç bir bürokratın hakkı olmadığı gibi bürokrasinin yurttaşların hizmetinde olması ve yaptığı işlerin hesabını vermesi prensibine de tamamen aykırıdır.”

Açıklamada, yaşanan olayın kabul edilebilir olmadığı ve herkes tarafından açıkça kınanması gerektiği ifade edilerek, olayın ilgili Bakan’ın gözleri önünde gerçekleştiği, Bakan’ın da emrindeki bir bürokratın davranışı konusunda halka hesap verme sorumluluğundan kaçmaması, konu hakkındaki düşünceleri kamuoyuyla paylaşması ve gereğini yerine getirmesi gerektiği ifade edildi