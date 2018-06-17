Ticaret Odası'ndan Rum gazetesine bayram ilanı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, Güney Kıbrıs’ta Rumca yayımlanan Politis gazetesine bayram kutlaması reklamı verdiklerini bildirdi.

KTTO’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, reklamda, Müslüman alemin Ramazan Bayramı’nı kutlayan oda başkanı Turgay Deniz, oda olarak bir ilke imza atmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Gazetede sayfanın dörtte bir boyutundaki bayram kutlaması reklamı İngilizce olarak yayımlandı.

Reklamın yayımlanmasının değil, yayımlanmamasının “anormal olduğunu” söyleyen KTTO Başkanı Turgay Deniz, “Aynı adayı paylaşıyor, aynı havayı kokluyorsak, bu gibi iş ilişkilerine girmemiz olağandır” dedi.

Bayram kutlama mesajının Politis gazetesinde yayımlanmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Deniz, bunun son olmayacağına olan inancını vurguladı.