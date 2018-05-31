Ticaret Odası'ndan anlamlı adım

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Yönetim Kurulu, yenilemeyi üstlendiği Güzelyurt Sağlık Merkezi acil servisini ziyaret etti.

KTTO’dan verilen bilgiye göre, Oda Başkanı Turgay Deniz, Başkan Vekili Mehmet Eziç, yönetim kurulu üyeleri Alp Cengiz Alp, Serhan Kombos, Serhan Kaner, Vargın Varer, Emre Olgun, Genel Sekreter Aysun Önet İleri ve oda çalışanlarından oluşan heyet, Güzelyurt Sağlık Merkezi’ne gitti.

Ziyarette, acil servisin yenilenme sürecini gözlemleyen KTTO heyeti, doktorlardan hem sağlık merkezi hem de acil servis yenilenme süreci hakkında bilgiler aldı.