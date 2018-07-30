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Ticaret Odası Ankara’da büro açtı

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KTTO Ankara Bürosu’nun KKTC‘de yaşayan iş insanlarının Türkiye’deki ihracat ve ticaret fırsatlarını araştırmalarına katkı sağlamak amacıyla açıldığı bildirildi

Ticaret Odası Ankara’da büro açtı
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Brüksel’den sonra ikinci irtibat bürosu olan KTTO Türkiye İrtibat -Ankara Bürosu’nu hizmete soktu.
KTTO’dan verilen bilgiye göre, KKTC‘de yaşayan iş insanlarının Türkiye’deki ihracat ve ticaret fırsatlarını araştırmalarına katkı sağlamak amacıyla açılan KTTO Ankara Bürosu, Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak kuruldu.
İrtibat Bürosu’nun, Türkiye ile karşılıklı olarak işbirliği ve ticaret taleplerini iletme; pazar, piyasa, araştırma-geliştirme ve teşvik araştırmaları için Türkiye’den bilgi akışı sağlama, Türkiye’deki resmi kurumlar ile ilişkileri ilerletme, sivil toplum örgütleri ilişkilerin geliştirme, ortak proje ve çalışmalara destek olma, KTTO ve üyelerini Türkiye’de temsil etme, KTTO üyelerinin Türkiye’deki iş temaslarının koordinasyonunu ve organizasyonunu gerçekleştirmek yönünde çalışmalar yapması öngörülüyor.
KTTO Ankara Bürosu, KKTC Ankara Büyükelçiliği’nin karşısında, Kazım Özalp Mahallesi, Rabat Sokak 27 / 3 06700 Gaziosmanpaşa – Ankara adresinde yer alıyor. KTTO Ankara Bürosu irtibat bilgileri: Tel. +90.312.4363692, mail ankara@ktto.net.
 

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