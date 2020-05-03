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Tıbbi maske üretimi için kolları sıvadılar

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Konil & Sons Ltd. Direktörlerinden Asiye Nihat Konil, Merkezi ihale komisyonunca son açılan 60 bin adet tıbbi maskenin yarından itibaren peyderpey teslimi için  imalata başladıklarını belirtti

Tıbbi maske üretimi için kolları sıvadılar

Başbakan Ersin Tatar, Alayköy Sanayi Bölgesinde bulunan  Konil & Sons Ltd.  tıbbi maske üretim tesisinde incelemelerde bulundu ve  firma sahiplerinden bilgi aldı.

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, Başbakan Ersin Tatar, ziyaretinde yaptığı konuşmada, Covid 19 Pandemisi nedeniyle korunma amaçlı olarak  uzun süre maske ile yaşamak durumunda  olunacağına dikkat çekerek,  "Sizler bu süreçte hem insani bir hizmet hem de ülke ekonomisi için yerel üretici olarak bir katma değer oluşturacaksınız. Tesisinizin hijyen ortamda üretim de yapıyor olması da kutlanılacak bir durum.  Sizlerle gurur duydum" dedi.

Konil & Sons Ltd. Direktörlerinden Asiye Nihat Konil de, tesislerinin  salgın öncesinde de dezenfektan ve kolonyalı mendil üretim ve pazarlaması yaptığını, bu konuda bilgi ve  tecrübeye sahip olduklarını ifade etti.

Merkezi ihale komisyonunca son açılan 60 bin adet tıbbi maskenin yarından itibaren peyderpey teslimi için  imalata başladıklarını belirten Konil, zaten kurulu olan altyapının iç piyasaya da yetecek düzeyde kapasitesinin artırımına gittiklerini söyledi.

Başbakan Tatar, ziyareti sonunda firma sahiplerine Ferhat Atik  tarafından kaleme alınan ve Başbakan Ersin Tatar'ın hayatından kesitlerin yer aldığı "Hiç Vazgeçmedim " isimli kitabı imzalayarak  hediye etti.

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