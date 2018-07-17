THY’den KKTC’ye ek sefer gündemde

Bakan Ataoğlu, uçak bileti fiyatları konusunda çalışma yürüttüklerini söylerken, Bakan Atakan da Anadolu Jet’in güne KKTC’de başlayıp günü KKTC bitirebilecek bir uçağı devreye koyması için çalışma yürüttüklerini anlattı

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, uçak bileti fiyatları konusunda sorulan bir soru üzerine, konuyla ilgili çalışma yürüttüklerini dile getirdi.

Son dönemde başlatılan gemi seferlerine işaret eden Ataoğlu, havayolu şirketleriyle de çalışma yürüttüklerini belirtti.

Konuyla ilgili çalışmalara Türkiye’deki seçimler nedeniyle ara verildiğini dile getiren Ataoğlu seçimlerin sona ermesiyle çalışmalara dönüldüğünü kaydetti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da, özellikle havacılık sektöründe girdilerin hemen hepsinin döviz bazlı olduğunu, bu nedenle dövizdeki artışın bilet fiyatlarına olumsuz şekilde yansıdığını hatırlattı.

Atakan, ülkeye ulaşımın neredeyse tek aktif kanallık havayolu olduğunu ve bu alandaki arzın talebi karşılamadığını belirtti.

Tüm bunları aşabilmek adına mevcut uçuş sayılarını artırmak için çalıştıklarını kaydeden Atakan, mevcut havalimanının belirli bir sayıda seferi karşılayabildiğini dile getirdi. Atakan, yeni havaalanı hayata geçene kadar yapılabilecekler hakkında da çalışma yürüttüklerini söyledi.

Konuyla ilgili Türkiye’deki Ulaştırma Bakanlığıyla da de görüştüklerini anlatan Atakan, THY’ye bağlı Anadolu Jet’in KKTC’de “base” yapabilecek, yani güne KKTC’de başlayıp günü KKTC bitirebilecek bir uçağı devreye koyması için çalışma yürüttüklerini anlattı. Atakan, böylece Ankara, Antalya, İzmir, Hatay, Adana ve İzmir gibi destinasyonlara olan uçuş sıklığının artırılabileceğini anlattı.

Öte yandan İstanbul’daki 2 havalimanının ciddi doluluk yaşadığını, bu nedenle buradan ek uçuş sağlamanın zor göründüğünü dile getiren Atakan, özellikle öğrenci ulaşımına yönelik çalışmalar yürüttüklerini de belirtti.

Atakan, bu bağlamda sadece öğrenci ulaşımına yönelik olarak, Çorlu Havaalanı’ndan daha ucuz maliyetli uçuşların sağlanması için çalışma yürüttüklerini belirterek, bu çalışmanın en yakın zamanda hayata geçmesini hedeflediklerini söyledi.