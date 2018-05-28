THY, yan markalarını KKTC’ye kazandırmalı

Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Savaşan, Kuzey Kıbrıs’ta yeni bir yolu havayolu kurulması yerine, THY'nin Anadolu Jet gibi yan markasını KKTC’ye kazandırmasının ülke turizmine olağanüstü bir katkı sağlayacağına vurgu yaptı

Türk Hava Yolları’nın (THY) geleneksel olarak gerçekleştirdiği ve başarılı acenteleri ödüllendirdiği gala gecesinde Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı ve Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkan Yardımcısı Dr. Ahmet Savaşan’a, KKTC’de Sağlık Turizmi’nin gelişmesi yolunda gösterdiği üstün başarı ve iş birliği için teşekkür plaketi takdim edildi.

Açılış konuşması THY Kıbrıs Müdürü Resul Baş tarafından yapılan galada, Baş’ın THY’nin 326 uçak ile Dünya’da 121 ülke, 305 noktaya uçtuğunu vurgulandığı belirtildi. 13 Haziran itibarıyla KKTC’deki sefer sayısının haftada 87’ye çıkarıldığını söyleyen Baş, temel amaçlarının KKTC’nin kalkınmasına destek vermek olduğunu ifade ederek, THY için KKTC’nin öneminin çok farklı ve büyük olduğunun altını çizdi.

Konsey Başkanı Dr. Ahmet Savaşan da yaptığı konuşmada, 1,2 milyardan fazla insanın her yıl sınır ötesine seyahat ettiğini söyleyerek, turizmin kültürlerarası diyalog, barış, uzlaşma ve sürdürülebilir kalkınma için önemli bir güç olduğunu ifade etti.

KKTC’nin toplam döviz gelirlerinin yarısına yakınının turizmden elde edildiğine vurgu yapan Dr. Ahmet Savaşan, ülkemizdeki turizm gelirleri (700 milyon USD) ile eğitim turizmi kapsamında elde edilen gelirlerin toplamının (700 milyon USD) 1.4 Milyar USD civarında olduğuna dikkat çekerek, bu rakamın KKTC’nin dış ticaret açığını karşıladığının altını çizdi.

Önümüzdeki yıllarda hem seyahat hem de sağlık trendinin daha da çok önem kazanacağını belirten Savaşan, Kuzey Kıbrıs’ın Sağlık Turizmi’nin, medikal, ileri yaş, engelli ve SPA/Wellness alanlarında çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Çalışmalarının Kuzey Kıbrıs’a sağlık turizmi kapsamında nitelikli turist getirmek ve ülke içi katma değeri artırmaya yönelik olarak devam ettiğini anlatan Savaşan, “bu hedeflerin gerçekleşebilmesinde bayrak taşıyıcımız konumunda bulunan THY’nin belirleyici bir yeri var” ifadelerini kullandı.

Kuzey Kıbrıs’ta yeni bir yolu havayolu kurulması yerine, THY'nin Anadolu Jet gibi yan bir markasını KKTC’ye kazandırmasının ülke turizmine olağan üstü bir katkı sağlayacağına vurgu yapan Savaşan, THY yönetimine bu konuda adım atması çağrısında bulundu.