THY ve Pegasus’dan tepki çeken karar

Seyahat yasağı kalktı, ilk hafta uçaklarda yer kalmadı. Biletlerde KDV’nin 3 ay süreyle yüzde 18’den yüzde 1’e çekilmesi fiyatları düşürdü. Sosyal mesafe kuralının uçaklarda uygulanmaması ise tepki çekti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla birçok şehre getirilen seyahat yasağı kalktı. Yasağın kalktığı hafta uçaklarda yer kalmadı.

Kovid-19 salgınında “normalleşme” dönemine geçilirken uçaklar da seferlerine başladı. Dünya gazetesinin aktardığına göre, sosyal mesafe kurallarının uygulanmadığı uçuşlarda yolcuların çekingen davranması beklenirken kararın ardından bilet satışları patladı.

Yeniden seferlere başlayacak THY, uçak ikramlarında düzenlemeye gitti

Seyahat sitesi Enuygun.com’a göre önceki hafta otobüs bileti satışları yüzde 172, uçak bileti satışları ise yüzde 80 arttı. Yasağın kalktığı hafta ise uçak bileti aramalarında ve satışlarında yüzde 800’lük artış yaşandı.

Fiyatlar düştü

Kovid-19 salgınında ilk önlem paketinin içerisinde yer alan “Yurt içi uçak biletlerinde KDV’nin 3 ay süreyle yüzde 18’den yüzde 1’e çekilmesi” de haziranda fiyatları düşürdü.

Tek yön bilet fiyatı en düşük 150 lirayı görürken, en yüksek fiyat ise 389 lira oldu. Bugün için İstanbul’dan İzmir’e tek yön Pegasus 253 liraya, THY 252 liraya, AnadoluJet ise 212 liraya uçuyor. Otobüs fiyatı da 160 lira.

Sosyal mesafeye neden uygulanmıyor?

Uçaklarda tren ve otobüslerin aksine sosyal mesafe uygulanmaması ise tartışma konusu. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter’dan yaptığı bir paylaşımla konuya şöyle açıklık getirdi:

UÇAK İÇİNDE YAN KOLTUK BOŞ UYGULAMASINA GEREK VAR MI?

Örneğin Avrupa Sivil Havacılık Emniyet Ajansı EASA ve Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, ECDC ortak yayınladığı klavuzda ” yolcu sayısı müsait ise tavsiye etmiş değil ise zorunlu tutmamıştır”