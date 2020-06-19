THY'nin Ercan-İstanbul arasındaki seferleri yarın başlıyor

Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi’den alınan bilgiye göre, İstanbul-Ercan arasında yapılacak uçuşlar, haftada 4 gidiş, 4 dönüş olarak planlandı.
Uçuşlar, hükümetin önceden belirlediği koşullar çerçevesinde gerçekleştirilecek.
Türk Hava Yolları’nın Ercan ile İstanbul arasında karşılıklı kısıtlı tarifeli seferleri yarın başlıyor.
Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi’den alınan bilgiye göre, İstanbul-Ercan arasında yapılacak uçuşlar, haftada 4 gidiş, 4 dönüş olarak planlandı.
Uçuşlar, hükümetin önceden belirlediği koşullar çerçevesinde gerçekleştirilecek.