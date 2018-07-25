THY, KKTC'ye sefer sayısı artıracak

THY’nin, 27 Mayıs 2019 tarihinden itibaren KKTC’ye yönelik sefer sayısını 7’den 8’e çıkaracağı ifade edildi. Doğan Haber Ajansı’nın aktarımına göre, Türk Hava Yolları, 27 Mayıs 2019 tarihinden itibaren KKTC’ye yönelik sefer sayısını 7’den 8’e çıkaracağı ifade edildi. THY’nin sefer sayısının artırılması yönündeki isteğin, ülkedeki fahiş bilet fiyatları nedeniyle, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaya yaptığı ziyarette hava yolu ulaşımı konusunu gündeme getirmişti. Akıncı, Erdoğan’a uçak bilet fiyatları nedeniyle turizmde sorunlar yaşadıklarını anlatmış, Erdoğan da, her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olduklarını belirterek, THY yönetimine seferlerin artırılması talimatı vermişti. THY’nin KKTC Müdürlüğü, sefer sayısının artırılması için çalışma yaptı. Çalışma sonucunda; THY, 27 Mayıs 2019 tarihinden itibaren KKTC’ye sefer sayısını 7’den 8’e çıkarma kararı aldı. THY, 5 olan sefer sayısını 2017’de 6’ya, 2018’de de 7’ye çıkarmıştı. THY’nin sefer sayısını artırmasıyla birlikte gelecek yıl bilet fiyatlarının normal düzeye inmesi bekleniyor. THY ve Anadolujet, KKTC’den karşılıklı olarak İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen ile Ankara Esenboğa havalimanlarına seferler düzenliyor.