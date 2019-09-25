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THY ekonomi uçuşlarını üç sınıfa böldü

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Ekonomik kriz sebebiyle Türk Hava Yolları düşük maliyetli hava yolu (low cost) uygulamasına geçti. Yeni çıkarılan bilet seçeneği ile koltuk seçimi yapılamayacak, kabin bagajı hakkı düşürüldü.

THY ekonomi uçuşlarını üç sınıfa böldü
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Ekonomik kriz sebebiyle uçak biletlerinin ateş pahası olması sebebiyle Türk Hava Yolları eskisi kadar bilet satamıyor. Bu yüzden şirket düşük ücretli (low-cost) hava yolları gibi farklı ücret tarifelerini ekonomi sınıfı iç hat uçuşlarında devreye aldı.

Türk Hava Yolları ekonomik krizle mücadele için iç hat uçuşlarını üç alt kategoriye bölüyor. Buna göre EcoFly paketinde bagaj hakkı 15 kg'a düşürdü. Kabin bagajı hakkı 8 kg olarak sabit bırakıldı. Pakette koltuk seçimi de yapılamayacak. EcoFly paketinde uçuşa 1-12 saat kala 150 TL kesinti ve ücret farkı ile iade yapılacak. Tarifeler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uçuşları için de geçerli olacak.

Diğer tarifeler de ExtraFly ve PrimeFly olarak tanımlandı.

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