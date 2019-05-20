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THY'den T&T'ye teşekkür plaketi

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Türk Hava Yolları’nın KKTC Müdürlüğü, ‘2018 Acenteler Satış Ödülleri Gecesi’nde T&T Havalimanı İşletmeciliğine sektöre yaptığı katkılardan dolayı teşekkür plaketi verdi

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THY'den T&T'ye teşekkür plaketi
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Türk Hava Yolları’nın (THY) KKTC Müdürlüğü, her yıl geleneksel olarak düzenlediği ‘Acenteler Satış Ödülleri Gecesi’nde T&T Havalimanı İşletmeciliğinesektöre yaptığı katkılardan dolayı teşekkür plaketi verdi.

Girne^deMaximRoyal- MeritRoyalHotel’de düzenlenen geceye Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı İsmet Esenyel, THY’nın KKTC Müdürü Resul Baş, Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanı Erkan Kilim, Dünya Sağlık Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmet Savaşan, İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Muhammet Yaşarata, T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, KKTC’de faaliyet gösteren turizm acenteleri ile sektör temsilcileri katıldı.

Gecede konuşmaların ardından 2018 yılında başarılı satış yapan turizm acentelerine ödüller verildi. T&T Havalimanı İşletmeciliğine ise sektöre yaptığı katkılardan dolayı plaket verildi.

T&T İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik’e plaketiTürk Hava Yolları KKTC Müdürlüğü Pazarlama ve Satış Müdürü Hüseyin Güneş takdim etti.

Ercan Havalimanı yeni terminali sektöre pozitif katkı yapacak

Gecede konuşan T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, Türkiye’nin uluslararası bayrak taşıyıcısı ayni zamanda da KKTC’nin de doğrudan bayrak taşıyıcısı konumundaki Türk Hava Yolları’nın ülkemizi birçok destinasyonabağladığını söyledi.

THY’nın başarılı çalışmalarını takdirle takip ettiklerini ifade eden Özçelik, Ercan Havalimanı yeni terminal inşaatının hızla devam ettiğini ve yılsonuna kadar yeni pistin açılması ile büyük gövdeli uçakların Ercan Havalimanına inebileceğini belirtti.

Gelecek yıl Ercan Havalimanı’nın yeni terminalinin açılmasıile ülkemizdeki turizm sektörünün büyümesi yanında KKTC’de yapılan çalışmalara da pozitif bir katkı sağlayacağını anlatan Özçelik, THY ailesine de ülkemize yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür etti.

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