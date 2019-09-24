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THY'den Kıbrıs için yeni kampanya

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THY'den Kıbrıs için yeni kampanya
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Türk Hava Yolları (THY) KKTC’ye yönelik açılımlara devam ediyor. Daha önce öğrencilere yönelik yüzde 15 indirim kampanyası başlatan THY, 1 Kasım-26 Aralık tarihleri arasında 199 TL’ye tek yön Ercan-İstanbul, İstanbul-Ercan bilet satış kampanyası başlattı.

Buna göre bilet satış dönemi 24 Eylül 2019 – 28 Eylül 2019 (dahil) olacak.  Seyahat dönemi ise  01 Kasım 2019 – 26 Aralık 2019 (dahil) tarihleri arasında uygulanacak.

Promosyon uygulanmayacak dönemler ise şöyle;

15 Kasım 2019 (dahil) – 18 Kasım 2019 (dahil) tarihleri arası,  22 Kasım 2019 (dahil) – 25 Kasım 2019 (dahil) tarihleri arası

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