THY, 20 Haziran'dan itibaren Ercan'a uçuşlarını artırıyor

Türk Hava Yolları (THY), 20 Haziran’dan itibaren Ercan Havalimanı’na haftada 4 uçuş gerçekleştirmeyi planladığını duyurdu. Duyuru THY’nin internet sitesinden yapıldı.

PEGASUS’UN SEFERLERİ

Öte yandan Pegasus Havayolları da 17 Haziran’da İstanbul-Ercan, Ercan-İstanbul seferinin, 18 Haziran’da ise Ankara-Ercan-Ercan-Ankara seferinin yapılacağını belirtti.

Pegasus’un internet sitesinden yapılan açıklamada; “Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki uçuşlarımız 1 Temmuz itibarıyla da genişletilmiş tarifemiz ile sürdürülecektir” denildi.