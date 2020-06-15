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THY, 20 Haziran'dan itibaren Ercan'a uçuşlarını artırıyor

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THY, 20 Haziran'dan itibaren Ercan'a uçuşlarını artırıyor

Türk Hava Yolları (THY), 20 Haziran’dan itibaren Ercan Havalimanı’na haftada 4 uçuş gerçekleştirmeyi planladığını duyurdu.  Duyuru THY’nin internet sitesinden yapıldı. 
PEGASUS’UN SEFERLERİ
Öte yandan Pegasus Havayolları da 17 Haziran’da İstanbul-Ercan, Ercan-İstanbul seferinin, 18 Haziran’da ise Ankara-Ercan-Ercan-Ankara seferinin yapılacağını belirtti.
Pegasus’un internet sitesinden yapılan açıklamada; “Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki uçuşlarımız 1 Temmuz itibarıyla da genişletilmiş tarifemiz ile sürdürülecektir” denildi.

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