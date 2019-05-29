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Thalassaemia Derneğinden kan bağışı çağrısı

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Thalassaemia Derneği, ramazan nedeniyle bağışların azalmasının tedavileri aksattığına işaret ederek, kan bağışı yapılması çağrısında bulundu.

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Thalassaemia Derneğinden kan bağışı çağrısı
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Dernek Başkanı Ahmet Varoğlu yaptığı açıklamada, ramazan ayı sebebiyle kan bağışlarında gözle görülür bir azalma  ve  Kan Bankasındaki stoklarda ciddi bir düşüş olduğundan, kan ihtiyacı olan hastalar ile thalassaemialıların  kan bulmakta güçlük çektiklerini vurguladı.

 Kan ihtiyacının acil olduğunu vurgulayan Varoğlu, “Bu  önemli görevi böylesi bir dönemde gerçekleştirmenin de huzurunu yaşarken aynı zamanda kan vermenin  kendi sağlığınıza da faydası olduğunu hatırlatmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

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