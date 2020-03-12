Teyakkuz hali

Korona virüsü, Güney’de yayılıyor. Rum tarafında dört kişide daha korona virüs vakası görüldü; toplam vaka sayısı 6’ya çıktı. Virüsü taşıyan Rum doktorla temas eden 152 kişide testler negatif çıktı ancak virüsün kuluçka süresi olmasından dolayı 152 kişiden bazılarında virüs çıkması olasılığı yüksek

Kuzey Kıbrıs’taki marketlerde önceki gün yaşanan izdihamın benzeri Güney’de de görüldü. Rumlar marketlere akın etti, temizlik ürünlerini raflardan boşalttı, evlerine gıda stoğu yaptı. Eczanelerdeki görüntüler de kuzeydekinden farksızdı

Şu ana kadar sadece bir vakanın görülen Kuzey’de ise dört bir yanda dezenfekte temizlik yapılmaya başlandı. Gün boyunca tüm ilçelerde okullar başta olmak üzere toplumsal yaşam alanlarında dezenfekte çalışmaları yapıldı

Dezenfekte seferberliği

Ülkede ilk kez korona virüsü görülmesinin ardından dört bir yanda dezenfekte temizlik yapılmaya başlandı

Ülkede ilk kez koronavirüs görülmesinin ardından önceki gün hakim olan panik havası dinmeye başladı. Önceki günden itibaren başlayan temizlik çalışmaları dün de sürdü.

Okul ve toplumsal yaşam alanlarında dezenfekte temizlik yapılıyor. Bu doğrultuda okullarda da dezenfekte çalışmaları başladı.

Eğitim Bakanlığı Basın Bürosundan alınan bilgide tüm okullarda dezenfekte çalışmalarına başlandığı, birçok okulda bu çalışmaların tamamlandığı, birçoğunda ise hala devam ettiği ifade edildi. Tüm bunların yanında okullardaki dezenfektanların arttırılacağı, temizlik ve hijyen konusunda olağanın üzerinde tedbir alınacağı belirtildi.

Temizlik ve hijyen çalışmalarının hafta sonunu da süreceği kaydedilirken, eğitime devam edilip edilmeyeceğinin ise hafta sonu netleşeceği yinelendi.

Belediyeler Birliği Yürütme Kurulu, Covid-19 virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla kararlar aldı.

Hükümetin aldığı önlemlere paralel alınan önlemler arasında tüm belediyelerde ilaçlama ve temizlik çalışmalarının artırılması; tüm etkinlikler ve ziyaretlerin ertelenmesi veya iptali var.

İkinci bir duyuruya kadar, Yürütme Kurulu, kültürel etkinliklerin ve 18-24 Mart arasında her yıl Belediyeler tarafından yapılmakta olan yaşlılarla ilgili etkinliklerin ertelenmesine karar verdi.

Önlemler arasında “Türkiye ve üçüncü ülkelere yapılacak programlanmış ziyaret ve çalışmalarının iptal edilmesi; temizlik, ilaçlama, haşere ile mücadele hizmetlerinin sıklaştırılması, toplu taşıma araçlarının hijyen denetimi ile ilgili her Belediyenin kendi sınırları içerisinde yapılacak çalışmalarda yer alması; eğlence ve dinlence yerleri, alış-veriş merkezleri gibi toplu kullanım alanlarının temizlik ve sağlıkla ilgili denetimlerinin artırılması” da yer alıyor.

Belediyelerin bölgelerde ilaçlama çalışması ise sürüyor.

Gazimağusa Belediyesi Sağlık Şubesi ekipleri Korona Virüsü’ne karşı mücadele kapsamında kent genelindeki toplu yaşam alanlarında ilaçlama yapıyor.

Gönyeli Belediyesi, kentte, korona virüsle (COVID-19) ilgili sağlık otoritelerinin belirlediği standartlarda tüm tedbirlerin alındığını açıkladı, “Bilinçli olalım, panik yapmayalım” çağrısı yaptı.

Gönyeli İlkokulu’ndaki 25 derslik yanı sıra öğretmenler odası, tuvaletler, ortak kullanım alanları, iç-dış bahçe oyun alanları ve spor salonu dezenfeksiyon edildiği belirtilen açıklamada, ayrıca, Gönyeli Fazıl Plümer Eğitim Merkezin’de de 11 derslik, öğretmenler odası, tuvaletler, ortak kullanım alanları, iç-dış bahçe oyun alanlarında gerekli dezenfeksiyon çalışmalarının yapıldığı duyuruldu.

“Gönyeli hudutları içerisindeki tüm parklar, oyun grupları, otobüsler, otobüs durakları dezenfekte edilmiştir” denen açıklamada, şu bilgiler verildi:

“Gönyeli Belediyesi Sağlık Birimi ekipleri, uzmanları ve çalışanları görevinin başındadır. Gönyeli hudutları içerisindeki tüm parklar, oyun grupları, otobüsler, otobüs durakları dezenfekte edilmiştir. Ayrıca, Avcılar Birliği, Yükseliş Hentbol Spor Kulübü ve Gönyeli Spor Kulübü; cami, açık pazar alanı, bankamatikler, belediye hizmet binamız, Gönyeli SAM ve vatandaşa açık alanlarda gerekli görülen periyotlarda dezenfeksiyon işlemleri sürecektir.”

Ayrıca, Gönyeli belediyesinin resmi web sayfasında (www.gonyeli.org) koronovirüs hakkında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) dökümanları yayınlanarak, yarından itibaren evlere bilgilendirici broşür dağıtılacağı da açıklandı.

Girne Belediyesi kentin çeşitli yerlerinde tedbir amaçlı ilaçlama çalışmaları başlattı.

Açıklamada, sabahın erken saatlerinde, Çarşamba Pazarı'nda ilaçlama ve bilgilendirme çalışmalarına hız veren Girne Belediyesi sağlık ekiplerinin, Oda tiyatrosu ve Çarşamba Pazarı bölgesini dezenfekte ilaçlarla ilaçladığı belirtildi.

İskele Belediyesi, Covid-19 virüsüne yönelik önlemler çerçevesinde kamuya açık pek çok yerin ilaçlamasına başladı.

Lefke Belediyesi sağlık ekibinin de Corona virüse karşı tedbirler almaya başladığı bildirildi.

Halkın yoğun olarak bulunduğu, okullar, devlet daireleri, bankalar, otobüs durakları, restoran, eczane ve market önleri ilaçlanıyor.



Lefkoşa

Lefkoşa’da oyun parkları kapatıldı

Gönyeli

Girne

Lefke

İskele

Dereboyu'nda sessizlik hakim

Lefkoşa’da Dereboyu caddesi koronavirüs vakası sonrası sessizliğe büründü. Lefkoşa'nın işlek caddelerinden biri olarak bilinen Dereboyu'nda kafeler ve restoranların çoğu dün boş kaldı.

Gıda maddelerinde kıtlık yok

KKTC’de koronavirüs vakası görülmesinin ardından önceki günden beri ülkedeki marketlerde ve eczanelerde yoğunluk yaşanıyor.

Vatandaşın panik halinde marketlere akın etmesini değerlendiren KKTC Marketçiler Birliği Başkanı Tansel Nizam, temizlik ürünlerine gıda ürünlerinden daha fazla talep olduğunu ifade etti.

Vatandaşın dayanıklı gıda ürünlerine de yöneldiğini anlatan Nizam, özellikle anti-bakteriyel sıvı sabunlar, temizlikte kullanılan alkol, detol, tuvalet kağıdı, rulo, peçete, ıslak mendil, maske, eldiven, sirke, kolonya gibi temizlik ürünlerinin çok fazla satıldığını anlattı.

Öte yandan Marketler Birliği, KKTC’de temel ihtiyaç malzemeleri ve temel gıda ürünleri açısından bir kıtlık olmadığını; yeterli stokun mevcut olduğunu duyurdu ve bu konuda endişeye gerek olmadığını vurguladı.

Domuzcular’daki askeri kantin kapatıldı

Halkın önceki gün market ve askeri kantinlere akın etmesi, birçok rafların da boşalmasına neden olmuştu.

Marketler, sabahın ilk saatlerinde raflarını doldurmaya başlarken, Domuzcular Burnundaki Askeri Kantin’ini belirli bir süre halka kapatıldığı öğrenildi.

İbadet kısıtlamasına gidilmeyecek

Din İşleri Başkanlığı, koronavirüs nedeniyle camilerde dezenfekte işlemi yapıldığını belirterek, Sağlık Bakanlığı’nın aksi bir tavsiyesi olmadığı sürece, camilerde bu aşamada bir ibadet kısıtlamasına gidilmeyeceğini açıkladı.

Din İşleri Başkanı Talip Atalay “Başkanlığımız, konuyu ciddiyetle takip etmekte, devletimizin ilgili organlarıyla tam bir iş birliği içerisinde, gerekli görülen tüm tedbirleri ivedilikle almaktadır. Bu çerçevede Belediyelerimiz, Sivil Savunma Başkanlığı ve diğer birimlerin de desteğiyle camilerimizin dezenfektesi dünden bu yana yapılmaktadır, görevlilerimiz dezenfektan hazırlama ve kullanma konusunda eğitilmektedir. Ayrıca koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerde alınacak önlemleri içeren bir genelge tüm görevlilerimize gün içerisinde ulaştırılacaktır.” ifadelerini kullandı.

Camilerde alınan önlemler kadar, camilere gelen cemaatin de konuya yüksek hassasiyet göstermesinin önemine değinen Atalay “Başta grip, nezle vb. hastalıklara maruz kalmış olanlar olmak üzere, özellikle sağlık durumu ve yaş bakımından risk grubunda bulunanların koronavirüs salgın tehdidi ortadan kalkıncaya kadar ibadetlerini evlerinde yapmaları toplum sağlığı açısından olduğu gibi dini olarak da doğru bir davranış olacaktır.” dedi.

Noyanlar’dan duyarlı yaklaşım

Koronavirüse tedbir amaçlı alınan önemlere bazı özel şirketler de çeşitli çalışmalarıyla katılım gösteriyor.

Ülkenin inşaat sektöründe önde gelen firmalarından Noyanlar Group, 16 Mart tarihine dek hizmet vermeyeceğini açıkladı.

