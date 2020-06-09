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Tetanoz aşısı hastanelere ulaştı

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Tetanoz aşısı hastanelere ulaştı

Niyazi ERGÜLEN

Herhangi bir zehirlenmeye karşılık yapılan aşı olan tetanoz aşısıyla ilgili geçtiğimiz hafta Cuma günü yaptığımız yayında devlet hastanesi başta olmak üzere hiçbir yerde bulunmayan tetanoz aşısı vatandaşları tedirgin etmişti.

Konuyla ilgili olarak gazetemize ulaşan Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede eksik olan tetanoz aşısının hafta başı itibariyle hastanelere ulaştığını bildirdi.

Bu konuda kendisine bilgi verilmediğini söyleyen Bakan Pilli, bu haber kendilerine ulaşır ulaşmaz harekete geçtiklerini ve gerekli aşının tedarik edildiğini belirtti.

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