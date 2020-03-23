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“Test sonucum negatif, iyiyim, sağlıklıyım”

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İngiltere’den Cuma sabahı gelen öğrenciler arasındaki Altan Büyükoğlu yapılan testin negatif çıktığını sosyal medya aracılığı ile duyurdu, ‘test sonucum negatif, iyiyim, sağlıklıyım” dedi.

“Test sonucum negatif, iyiyim, sağlıklıyım”

İngiltere’den Cuma sabahı gelen öğrenciler arasındaki Altan Büyükoğlu yapılan testin negatif çıktığını sosyal medya aracılığı ile duyurdu, ‘test sonucum negatif, iyiyim, sağlıklıyım” dedi.

Önceki gün sabah saatlerinde İngiltere’den ülkesine dönen HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu’nun kızı Altan Büyükoğlu, ateşinin yükselmesi üzerine Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu'ndaki karantina merkezine götürülmüştü.

Sabah saatlerinden itibaren arkadaşları ile birlikte neler yaşadıklarını da anlatan Altan Büyükoğlu, sadece biraz üşüttüğünü, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

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