“Test sayısı artırılmalı”

CTP, hükümetin test sayısının artırılmasına yönelik sonuç alıcı çalışma yapması gerektiğini kaydetti

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), hükümetin süratle önümüzdeki süreci de hesaba katarak test sayısının artırılmasına yönelik sonuç alıcı çalışma yapması gerektiğini kaydetti.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, “Hastalanan kişilerin erken tespit edilmediği hallerde salgını kontrol altına almak mümkün olmayacak, ülkemiz normalleşme sürecine giremeyecek, telafisi mümkün olmayan ekonomik ve sosyal zorlanmalarla karşı karşıya kalınacaktır” denildi.

Hükümetin de eleştirildiği açıklamada, “Test uygulama stratejileri konusunda Sağlık Bakanlığı’ndan farklı, Başbakanlık Covid-19 Koordinasyon Konseyi’nden farklı önerilerin gelmesi anlaşılabilir olmamanın ötesinde kabul edilebilir değildir. Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de tek bir bilim kurulunun ve tek bir kriz merkezinin oluşturulması gerek. Ancak bu şekilde toplumun güveni tesis edilecek, süreci yönetmek çok daha kolay ve doğru olacak” ifadelerine yer verildi.

“Salgınını önlemenin ve hayat kurtarmanın en etkili yolu bulaş zincirini kırmaktır” denilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bütün dünyayı sarsan Covid-19 salgınını önlemenin ve hayat kurtarmanın en etkili yolu bulaş zincirini kırmaktır. Bulaş zinciri ise insane hareketlerini kısıtlayarak, viruse maruz kalanları erken tespit edip toplumdan ayırarak, temaslıları sıkı takip edip izleyerek ve tetkik ederek kırılabilir.

Ülkemizde sokağa çıkmanın sınırlandırılması ve kısmi sokağa çıkma yasağı, ülkeye girişlerin durdurulması veya bazı kriterlere bağlanması, yurtdışından gelenlerin merkezi karantinada tutulması gibi kararlar bulaş zincirini kırmakta fayda sağlamakla beraber bu tedbirlerin eksiksiz ve gerektiği gibi uygulanmaması halinde bulaşın devam edeceği, hatta etmekte olduğu bilinmektedir.”