Test sayılarında dünya ortalamasının çok gerilerindeyiz

Cumhurbaşkanı Akıncı, Coronavirüs salgınıyla ilgili “Yatay seyir izliyor ama olay bitti noktasına gelmedik. Toplumumuzdaki test sayılarında dünya ortalamasının epey gerilerindeyiz” dedi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, koronavirüs salgınıyla ilgili durumu ve öngörülen gelişmeleri değerlendirmek üzere dün bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Akıncı'nın davetiyle Cumhurbaşkanlığı'nda yer alan toplantı, saat 11.00'de başladı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Coronavirüs salgınından ülkenin kendi nüfus boyutunda en az hasarla çıkmak için her türlü tedbiri almak ve alınmakta olan tedbirleri de gevşetmemek gerektiğini vurguladı.

Nisan sonuna kadar temkinli tavrın sürdürülüp, evde kalınması, çıkmak zorunda olanlara ise maske zorunluluğu getirilmesi yönünde hükümete öneri yaptığını belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, hükümete, test kiti eksikliğinin de süratle giderilerek, yapılan test sayısının artırılması yönünde öneri sunduğunu da kaydetti.

Ekonomi konusundaki sıkıntıların aşılması amacıyla dış kaynak aramanın yanı sıra iç kaynakların da harekete geçirilebileceği yönünde Ekonomi Danışma Kurulu’nun hazırladığı öneriyi Başbakan Tatar ve Yardımcısı Özersay’la paylaştığını belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, “Evet ekonomi çarkı dönemiyor ama sağlık çarkı dönmeden hiçbir çark dönemez” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle devam etti:

“Olay bitmiş değildir, yatay seyir izliyor ama olay bitti noktasına gelmedik. O noktada değiliz. Toplumumuzdaki test sayılarında dünya ortalamasının epey gerilerindeyiz. Sağlık Danışma Kurulu’muzun da önerileri ışığında test sayısında artış sağlanması gerekir. Evinden zorunlu olarak çıkmak durumunda olan insanların maske takarak çıkmasının zorunlu hale getirilmesini önerdim. Bunu değerlendireceklerini söylediler. Belirti göstermeden virüs taşıyan insanlar olabilir, eğer dışarıya çıkmak zorunda olan insanlarımızın tümü maske kullanırsa bu sıkıntılı dönemi daha kolay geçiririz.”

Normal hayata hemen geçilmesi noktasında da hükümetin karar alırken aceleyle hareket etmeden temkinli davranmasını beklediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, aceleye gerek olmadığını belirterek, “Her şey olup bitmiş değildir. Evet ekonomi çarkı dönemiyor ama sağlık çarkı dönmeden hiçbir çark dönemez” dedi.

Nisan sonuna kadar temkinli tavrın sürdürülüp, evde kalınması, çıkmak zorunda olanlara ise maske zorunluluğu getirilmesini önerdiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, test kiti eksikliğinin de süratle giderilerek, yapılan test sayısının artırılmasını da hükümete ilettiğini söyledi.

Ekonomi konusundaki sıkıntıların aşılması amacıyla dış kaynak aramanın yanı sıra iç kaynakların da harekete geçirilebileceği yönünde Ekonomi Danışma Kurulu’nun hazırladığı öneriyi Başbakan Tatar ve yardımcısıyla paylaştığını belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, hükümetin bu konuyu değerlendireceğini söylediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hükümete yerel yönetimlerden yapılan kesintilerden vazgeçilmesini de önerdiğini belirterek, bu süreçte hükümetin en büyük yardımcısının yerel yönetimler olduğunu anımsatarak, kesinti yerine yerel yönetimlere daha fazla destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

Bir gazetecinin 13 Mart’ta Bakanlar Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırarak sokağa çıkma yasağı ve olağanüstü durum önerisi yaptığını anımsatarak bugünkü görüşünü sorması üzerine Cumhurbaşkanı Akıncı, şu cevabı verdi:

“Sokağa çıkma yasağı ile birlikte olağanüstü durum önerisini 13 Mart’ta yaptım. Bunlar benim kişisel görüşlerim değil, uzmanların ve sağlıkçıların önerileriydi. Eğer uygulansaydı 15’inci günde kaç vaka olduğu ortaya çıkacak, durumu ilk 15 günde kontrol altına alma şansımız olacaktı. Hükümet bunu istemedi. Sayın Başbakanın o akşam sokağa çıkma yasağı kesinlikle olmayacak yönünde bir açıklaması olmuştu. Bunun ihtiyaç olduğu ortaya çıktıkça, kısmi sokağa çıkma yasağı, gece sokağa çıkma yasağı, bölgesel sokağa çıkma yasağı peyderpey gündeme geldi. Şu anda çok kötü bir durumda değiliz, diğer ülkelerdeki felaket tablolarına bakınca onlara göre iyi bir noktadayız. Ancak olay bitmiş değildir. Bu yatay seyir böyle devam ederse, gelecek hafta önümüzü daha net görürüz.”